San Lorenzo ultima preparativos en plena ola de calor para iluminar el cielo con 458 kilos de pólvora

Comienza la cuenta atrás para la Fiesta Mayor de San Lorenzo. Este sábado, 9 de agosto, una feria con conciertos y puestos de comida servirá de transición entre la víspera y el día de la gran celebración, anunciado por su Gran Quema de fuegos artificiales y volcán de voladores a la una de la madrugada. La alerta por riesgo de incendios forestales genera dudas sobre la celebración del espectáculo pirotécnico, reconocido como Fiesta de Interés Turístico de Canarias. No obstante, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ha decretado la alerta máxima por altas temperaturas a partir de los 400 metros de altitud, asegura que San Lorenzo está fuera del mapa de riesgo, ya que el pueblo se encuentra a 200 metros de altitud.

Así pues, el panorama apunta a que el cielo de la capital grancanaria podrá llenarse de colores y sorprender, un año más, al público que acuda. Para ir calentando motores y aguantar toda la noche, las personas asistentes podrán disfrutar de la música, subirse a algunas atracciones o degustar platos canarios como garbanzas o distintos tipos de carne, además de perritos calientes, creps o papas locas.

Retransmisión online

Se espera una asistencia que supere las 50.000 personas entre la gente que va al pueblo y quienes lo ven desde los alrededores, según calcula la comisión de fiestas de San Lorenzo, en previsión de la acogida que han tenido los fuegos otros años y por el hecho de que, en esta ocasión, el espectáculo cae en la madrugada del sábado al domingo.

Quienes no puedan ir presencialmente también tendrán la oportunidad de seguirlo por vía telemática, al igual que en 2024, a través de las páginas oficiales de Turismo de la ciudad (@LPAVisit en Facebook y @TurismoLPA en YouTube).

Un espectáculo en cinco fases

El presidente de la comisión de fiestas de San Lorenzo, José Manuel García, explica que no puede desvelar las novedades que traen los fuegos de este año, pero sí adelanta que el espectáculo tiene una duración aproximada de 25 minutos y se divide en cinco fases: una evocación a las raíces y la tierra; una exaltación de la unidad y los sentires del pueblo; una representación del esfuerzo y la resiliencia; un número enérgico para dar pie a la devoción, los juegos y la fiesta; y un final por todo lo alto inspirado en las perseidas, que también se conocen popularmente como las lágrimas de San Lorenzo.

Una peculiaridad que hace que este espectáculo sea único es el volcán de voladores que "rodea y envuelve el casco del pueblo" justo después de la pirotecnia. "Los propios vecinos del pueblo ayudan a colocar los voladores, es una tradición nuestra. Después, al mediodía, siempre tenemos un encuentro y un almuerzo con todos", cuenta García.

Dispositivos de limpieza, seguridad y tráfico

Por el pueblo ya empieza a verse cómo van descargando las atracciones para la feria y 458 kilos de pólvora que darán forma a las luces en el cielo. Los residuos generados tras la quema serán retirados mediante un dispositivo especial de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con 38 efectivos del Servicio Municipal de Limpieza, así como 16 vehículos que incluyen seis camiones baldeadores, cuatro barredoras, dos furgones brigada de barrido manual, un camión recolector y tres vehículos ligeros.

Por otro lado, se ha organizado un dispositivo de seguridad para garantizar el buen desarrollo del acto, y otro para regular el tráfico. De este modo, no se podrá estacionar en las calles interiores del pueblo desde las 8:00 horas de este viernes, y se regulará la circulación de vehículos a partir de las 20:00 horas.

Reforzamiento del transporte público

También se ha reforzado el servicio de guaguas y taxis con una línea exclusiva que conectará el Intercambiador de Santa Catalina con San Lorenzo entre las 19:30 horas del sábado y las 2:30 horas del domingo. También se habilitará una parada provisional de taxis después del espectáculo pirotécnico, a partir de las 2:00 horas, junto al Centro Cívico de San Lorenzo.

Las restricciones al tráfico no afectarán de igual manera a estos servicios públicos que a los vehículos privados, por lo que el Ayuntamiento recomienda recurrir a las guaguas y los taxis de forma preferente.

Tradiciones que unen

Aparte de rendir homenaje al patrón del pueblo, estas fiestas pretenden generar comunidad y unión entre sus habitantes, también durante los momentos previos a las celebraciones. Por eso, la comisión organizadora se encargará de preparar y repartir 500 bocadillos entre todos los efectivos municipales antes de comenzar con los conciertos nocturnos de la víspera de la Fiesta Mayor, que este 2025 acogerá las interpretaciones musicales del Grupo Muelle Viejo y de Barco a Venus, cuyo repertorio será un tributo a Mecano.

Este año, además, se cumplen 25 desde que San Lorenzo celebra su propia Gala Drag Queen, que cuenta con ocho participantes y será presentado por Yanely Hernández y Grimassira Maeva este viernes a las 21:30 horas.