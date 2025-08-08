Los túneles de La Laja mejoran con una galería de evacuación

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha sacado a licitación la obra de adecuación a la Directiva 2004/54/CE de los túneles de la GC-1 Adolfo Cañas y Piedra Santa, en la capital grancanaria.

Con esta obra, que tiene un plazo de ejecución aproximado de 15 meses, el Gobierno canario busca adaptar los denominados túneles de La Laja a los estándares de seguridad exigidos por la Unión Europea, aplicable a todos los túneles de más de 500 metros que integran la Red Transeuropea de Carreteras. La normativa es de obligado cumplimiento también para estas infraestructuras en funcionamiento desde 1999.

El proyecto incluye la construcción de una galería de evacuación, de 774 metros, con dos salidas peatonales de emergencia para el túnel de Adolfo Cañas, así como la instalación de un depósito de agua y un cuarto de bombas como medidas de protección contra incendios en el túnel de Piedra Santa.

También contempla una renovación integral de los sistemas de energía, ventilación e iluminación de ambos túneles para garantizar la máxima seguridad vial y mejorar la eficiencia energética.

Galería peatonal por el lado mar

La galería peatonal proyectada en el túnel Adolfo Cañas discurrirá por el lado mar y, sensiblemente paralela, a la traza del túnel. Además contará con una primera salida de emergencia, ubicada a 470 metros de la boca de entrada, y una segunda salida a 390 metros de la boca de salida, conectadas entre sí para permitir la auto-evacuación de los usuarios que puedan quedar atrapados en caso de incendio.

De esta forma, se refuerza la seguridad del túnel en caso de fallo de otros sistemas (como ventilación, megafonía, etc.). También con la disposición de un depósito de agua se consigue dotar de este suministro sin necesidad de conectar las siamesas a un camión de bomberos.

En el caso del túnel de Adolfo Cañas, se instalarán nuevas líneas de alimentación para los equipos de ventilación, iluminación, incluida la de emergencia, gestión de tráfico, postes SOS, radar de tramo, y sistemas de comunicación como megafonía y cable radiante. También se incorporará cableado ignífugo, mientras que en materia de iluminación se implementarán luminarias LED para alumbrado permanente, de emergencia y de seguridad. Además se actualizará el sistema de ventilación con nuevos sensores ambientales, detectores de CO, opacímetros y anemómetros, así como del cableado de los 14 ventiladores ya existentes.

Túnel de Piedra Santa

Por su parte, el túnel de Piedra Santa contará también con la instalación de nuevas líneas de energía destinadas a sistemas de protección contra incendios, gestión de tráfico, alumbrado de guiado y comunicación interna. Se incorporará un nuevo grupo electrógeno y cableado ignífugo para todos los sistemas críticos.

La iluminación será renovada con tecnología LED de alta eficiencia. En cuanto a la ventilación, se instalarán dos nuevos ventiladores longitudinales reversibles, además de sustituir los cuatro ventiladores actuales. Todos estos dispositivos contarán con cableado nuevo tanto de potencia como de comunicaciones.