Anticorrupción analiza el abuso de la contratación a dedo en las fiestas de Las Palmas de Gran Canaria

Prácticas contrarias a la normativa de contratación pública y de libre concurrencia, fragmentación de contratos para evitar acudir a los procedimientos de concurso y posibles conflictos de intereses son algunos de los aspectos que recoge la denuncia ampliada por los populares el pasado 30 de julio y que actualmente analiza la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas.

El escrito solicita que se examine, de forma exhaustiva, la documentación aportada con el fin de determinar si la Sociedad de Promoción y sus actuaciones en el ámbito municipal «concurren en irregularidades administrativas y/o indicios de ílicito penal».

La denuncia se centra en varios aspectos: la facturación a través de contratos menores y fraccionados ejecutado por un presunto entramado de empresas, supuestos conflictos de interés entre los adjudicatarios y los artistas que han particpado en las fiestas de la ciudad y contrataciones a través de negociados sin publicidad -es decir, a dedo- como mecanismos que pretenden eludir la Ley de Contratación pública.

Además, se presentan ejemplos de anomalías en la adjudicación de la organización de ciertas fiestas de los barrios, como las de El Carmen, en La Isleta; o San Lorenzo, en Tamaraceite con sospecha de haber realizado en ellas subcontrataciones.

«Hemos constatado que diversas sociedades están resultando adjudicatarias de contratos menores de forma reiterada por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, particularmente a través de las concejalías de distrito, para la organización de actos, fiestas y eventos municipales», expone el documento. Un abuso de contrataciones ‘a dedo’ para importes especialmente elevados en actuaciones artísticas.

En concreto, menciona a Horus Pro24 S.L., Exyum Pro21 S.L. y Azur Pro24 S.L, «vinculadas entre sí por compartir un mismo administrador único».

En una ampliación anterior ya se había advertido que Exyum Pro21 figuraba entre las empresas con mayor volumen de contratación con la Sociedad de Promoción, alcanzando una facturación de 296.164 euros. Se señalaba también una posible conexión de su administrador con otra sociedad, Nikola Vaho S.L., que igualmente operaría en el mismo ámbito de actividad. Los denunciantes apuntan a que, desde entonces, se habría observado un cambio de patrón en la forma de adjudicación, de Sociedad de Promoción ahora se desplazaba a los distritos; lo que, a juicio de los demandantes, revela «un modus operandi» al que se acudía de forma reiterada e intensiva.

Los contratos menores que están ahora bajo la lupa van de agosto de 2023 a julio de 2025, y los montos ascienden en total a 299.030 euros.

La reiteración en las adjudicaciones, que además coinciden todos en el mismo fin, así como la proximidad temporal entre ellos «podría ser constitutivo de un fraccionamiento indebido que va en contra de la Ley de Contratos del Sector Público», exponen. Entre los hechos que presentan como evidencias figuran informaciones y anuncios difundidos a través de redes sociales oficiales de empresas productoras de eventos adjudicatarias, en las que se anunciaban programaciones de fiestas y cartel de artistas en fechas en las que la licitación del servicio de organización, coordinación y ejecución del evento figuraba aún en la Plataforma de Contratación del Sector Público «en fase de evaluación».

Un Carnaval, dos contratos

La ampliación de la demanda interpuesta por el grupo del PP en el Ayuntamiento muestra un aspecto más: las diferencias de contratación entre dos municipios para llevar a cabo el mismo acto: el Carnaval.

Option Productions fue la sociedad adjudicataria en San Bartolomé de Tirajana y en Las Palmas de Gran Canaria para la celebración de las carnestolendas.

En el primer municipio, la empresa recibió el encargo después de haber pasado por un procedimiento de concurso abierto. Los contratos se licitaron por lotes y contaron con pluralidad de licitadores y adjudicatarios, «lo que evidencia concurrencia efectiva y comparación competitiva de ofertas». En cambio, en Las Palmas de Gran Canaria el documento señala que se hizo ‘a dedo’ alegando «razones artísticas».