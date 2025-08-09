La Casa de la Juventud de Las Palmas de Gran Canaria, a la espera de un informe tras una década cerrada

Las grietas y las malas hierbas se han adueñado de la Casa de la Juventud Felo Monzón Geara. Situada en el Barrio Atlántico (La Feria) de Las Palmas de Gran Canaria, el edificio lleva una década completamente clausurado y su futuro está en la más absoluta incertidumbre. El concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, indicó en el pleno del pasado julio que antes de plantearse algún tipo de propuesta para recuperar este espacio municipal deberán contar «con un informe técnico de expertos en cimentaciones y estructuras».

El edil, en una comparecencia escueta a petición del PP, puntualizó que este deberá ser un informe «actualizado»; sin especificar más sobre si tienen previsto encargar o no el informe, esta no sería la primera vez que se hace una evaluación del inmueble desde que cerrara sus puertas hace una década. A finales de 2014, siendo concejala de Juventud la popular María Amador, los técnicos detectaron una serie de grietas y deficiencias que encendieron la voz de alarma, por lo que se procedió a su cierre para su reparación.

La historia de la Casa de la Juventud Felo Monzón Geara empezó con mal pie prácticamente desde su primer día, puesto que en los días previos a su inauguración ya sufrió actos vandálicos. El edificio abrió sus puertas en marzo de 2011 y fue bautizado con el nombre de quien fuera el primer director de Juventud del Gobierno canario en los años 80. El proyecto contó con un presupuesto que rondaba los 900.000 euros sujeto al Plan Zapatero, el mayor de toda España dedicado a los jóvenes.

El lugar escogido, un gran descampado en La Feria, probablemente no fue el más acertado. La zona había sido un antiguo vertedero y escombrera, de ahí que apenas tres años después de finalizar las obras el edificio comenzara a ceder. Es más, hasta las puertas dejaron de encajar.

Obras de rehabilitación por 300.000 euros

Juventud solicitó entonces un informe a Urbanismo para conocer el estado del inmueble y en 2015 arrancaron las obras de rehabilitación por unos 300.000 euros. Ya tras las elecciones y la llegada del tripartito progresista al Ayuntamiento, el nuevo concejal de Juventud, Jacinto Ortega, aseguró que el edificio podría abrir sus puertas en septiembre de ese mismo año tras reparar las grietas que surgieron meses antes.

Aquella promesa nunca se cumplió. En 2019, Urbanismo recibió un nuevo dictamen pericial que detectó errores en el estudio geotécnico previo a la construcción del edificio. Este no avisó de la «peligrosidad» del terreno durante el proyecto y posterior construcción del inmueble. Es más, según el autor del informe, la empresa contratista se saltó algunas directrices y utilizó materiales que califica de «inaceptables».

Grietas en el exterior de la Casa de la Juventud este mes. / José Pérez Curbelo

En 2020 los servicios jurídicos encargó otro informe sobre vicios ocultos. Y es que el dictamen pericial habla de tal cantidad de errores que se podría incurrir en la negligencia. Estos calificaron el terreno de «favorable» cuando en realidad era «muy peligroso» y los sondeos fueron insuficientes. Uno de los pilotes apenas tiene un asentamiento de 13 centímetros.

Actos vandálicos en el interior

En 2022 el Ayuntamiento recibió un nuevo informe de urgencia, todo tras gastar otros 5.717 euros en el vallado exterior del inmueble para evitar que persistieran los actos vandálicos en el interior y que, además, los ocupantes no corrieran peligro dado el estado que presenta el inmueble. Este documento concluyó que el centro no podía considerarse en ruinas y hasta que no se den esas condiciones no se podría proceder a su derribo.

El entonces concejal de Urbanismo, Javier Doreste, era partidario de esto último. El coste de la reparación para dar seguridad, estabilidad y consolidación estructural al edificio sería del 42,7% del total de la obra original (otros 380.000 euros) por lo que entraría dentro de lo que permite la legislación.

Con todo, el tiempo ha seguido pasando y el edificio continúa deteriorándose, de ahí que sea necesario realizar un nuevo informe. Parte del vallado colocado hace tres años está dañado y los actos vandálicos -incluidos robos y daños- han continuado, a pesar del estado aparente de ruina que presenta el inmueble.

La edil María Amador, hoy en la oposición, indica que las reparaciones de 2015 fueron «remiendos» que no afectaron a la estructura. Según esta, «la ciudad no se puede permitir seguir sin una Casa de la Juventud», dado que el espacio alternativo que se hizo en el Estadio Insular es «insuficiente» por sus reducidas dimensiones.