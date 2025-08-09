Historia del transporte marítimo en Canarias: 20 años sin la 'cuca volona'

La trayectoria del jetfoil en Canarias duró 25 años, entre el 27 de julio de 1980, cuando realizó el primer viaje de prueba entre Gran Canaria y Tenerife, y el 19 de julio de 2005, cuando surcó el mar canario por última vez. Sin embargo, su historia y su recuerdo ha quedado para siempre grabada en la memoria de generaciones de personas que vieron cómo la distancia por mar entre las dos islas capitalinas del archipiélago se acortaba hasta quedar reducida a tan solo 80 minutos.

Pese a que el primer viaje que realizó el primero de los buques, el Princesa Voladora, planteó serias dudas entre los responsables de Trasmediterránea porque «la mayor parte de las personas que iban a bordo» se marearon, relata el historiador Juan Carlos Díaz Lorenzo, el proyecto siguió adelante, no sin antes buscar alternativas para mejorar la confortabilidad de los viajeros.

Este cronista de la historia marítima de Canarias ofreció una intervención el pasado jueves en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología con motivo del 45 aniversario del primer viaje de esta innovadora embarcación.

Llegado desde Hawai

Según explicó, fue el capitán hawaiano Lorrin F. Thurston, quien asumió la responsabilidad de formar a los pilotos para ‘suavizar’ la travesía y evitar los movimientos bruscos que provocaban malestar entre los viajeros. Entre estos pilotos estaban Julio Bonis y Lorenzo Suárez —que más tarde dieron el salto a la actividad política— y José María Real, entre otros.

Pasajeros bajando del jetfoil / La Provincia

La ‘cuca volona’, como bautizaron los canarios a este barco diseñado por Boeing Marine, realizó su primer viaje con pasajeros el 7 de agosto de 1980, con un precio por billete de 1.800 pesetas.

Al finalizar, la empresa Trasmediterránea afirmó que estaba «enormemente satisfecha» y recalcaba su convicción de que el jetfoil iba «ser un éxito», tal como recogía el periódico Diario de Las Palmas al día siguiente.

Ese día fue la confirmación de que haber atendido a los representantes de Boeing Marine cuando visitaron a los responsables de la empresa para presentarles este novedoso barco había sido un acierto, incluso a pesar de las reticencias iniciales de algunos de ellos.

Pasajeros en el interior del jetfoil. / La Provincia / o

Una revolucion

El jetfoil llegó para revolucionar la conectividad entre las islas y marcar un hito histórico. Facilitó el intercambio empresarial y logístico entre las dos capitales, y gracias a su frecuencia y velocidad, favoreció la movilidad laboral y el turismo interinsular.

De hecho, 20 años después de su último viaje, aún no hay ningún barco que una Gran Canaria y Tenerife en el mismo tiempo que lo hacían estos barcos voladores.

Ahora hay empresas que desde hace unos años plantean la posibilidad de implantar en el archipiélago embarcaciones como los ekranoplanos, unos barcos eléctricos que aprovechan el remolino de aire que se forma entre sus alas y el mar, para ‘volar’ sobre la lámina del agua. Sin embargo, aunque ya hay prototipos realizados, aún no se comercializan estos barcos y las compañías que pretenden desarrollar los proyectos tampoco cuentan con la financiación necesaria para hacerlo. Por el momento, solo están presentando las ideas para intentar encontrar un espacio en el mercado canario.

El 'Princesa Dácil' entrando en el Puerto de Las Palmas / La Provincia

Otra diferencia es la capacidad para los pasajeros, puesto que en los ekranoplanos no podrán viajar más de una veintena de personas por trayecto.

No obstante, tanto los representantes del Gobierno de Canarias como de la Autoridad Portuaria que asistieron al homenaje que se brindó a los jetfoils recalcaron que la conectividad entre islas está cubierta, tanto a través de los ferries como a través del aire, con líneas regulares.

Los siguientes

Poco después se unieron a la flota de jetfoils de Trasmediterránea el Princesa Guayarmina y el Princesa Guacimara, y ya en 1990, cuando Kawasaki se encargó de la construcción de estos buques de alta velocidad, se encargaron la construcción de los dos últimos, el Princesa Dácil y el Princesa Teguise, nombres que fueron elegidos por la población canaria a través de una encuesta popular.

La ceremonia del bautizo de la última de las incorporaciones, el Princesa Teguise, se celebró en la ciudad japonesa de Kobe, donde Kawasaki había habilitado su astillero.

Los dos últimos barcos se construyeron con una tecnología más avanzada que los anteriores para una mejor gobernabilidad de la embarcación y una mayor robustez y estabilidad del propio buque.

Imagen de archivo de pasajeros de la 'cuca volona' / La Provincia

Durante los 25 años que el jetfoil unió las islas, primero las dos capitalinas, se convirtió en un medio de transporte vital para la conectividad, facilitando a la ciudadanía el desplazamiento rápido entre islas a través del mar.

Juan Carlos Díaz Lorenzo aseveró el jueves en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología que, incluso, se convirtió en una extensión del Gobierno de Canarias y el Parlamento, puesto que eran muchos los representantes públicos que utilizaban este medio para acudir a las sesiones oficiales y reuniones e, incluso, mantenían encuentros a bordo.

Choques contra cetáceos

En el lado menos amable de esta historia se encuentran los frecuentes accidentes que estos barcos tenían al chocar contra cetáceos, lo que obligó a la compañía a encargar a Kawasaki un dispositivo que les permitiera detectar con cierta antelación la presencia de estos grandes animales marinos.

Uno de los más llamativos de estos choques se produjo en 1992, cuando un jetfoil chocó con un cetáceo a unos 25 kilómetros de Morro Jable. De esa colisión resultaron heridas 40 personas, de las que dos tuvieron que ser trasladadas en helicóptero hasta un hospital en Gran Canaria.

El último de los choques contra uno de estos animales se produjo el 19 de julio de 2005, unas semanas antes de la fecha escogida por la compañía para poner fin a esta etapa del transporte marítimo de personas entre las islas. Los daños estructurales que sufrió en esa ocasión el Princesa de Teguise adelantó el final, escribiendo un triste suceso en la última página de esta travesía del jetfoil en Canarias.

El barco que revolucionó el transporte marítimo de pasajeros en Canarias / La Provincia / o

Sin embargo, los accidentes e incidentes con estos barcos no solo se relacionaron con los cetáceos. En 2002, por ejemplo, también el Princesa Teguise fue protagonista de un trágico episodio cuando en medio de la travesía frenó en seco, hiriendo a varios de sus pasajeros. También recordaba Díaz Lorenzo los fallos de motor que dejaban a este pequeño barco a merced de las olas durante largo rato, ocasionando mareos y vómitos a su pasaje.

‘No corre, vuela’

Trasmediterránea utilizó varios eslóganes para promocionar los viajes en jetfoil entre Gran Canaria y Tenerife, primero, y más tarde, cuando se incorporó la línea hacia Morro Jable en 1987, también con Fuerteventura. Esos lemas permanecen aún en la memoria colectiva de las islas, en especial el de ‘No corre, vuela’, que fue la principal insignia de estos buques y que no solo reflejaba el modo de trasladarse, elevando el casco de la lámina del agua, sino su velocidad.

Otra de las campañas fue ‘De centro a centro, sin rodeos’, que más tarde se cambió a desvíos, según Díaz Lorenzo, porque hubo quien sintió que podía vincularse al accidente aéreo en Tenerife.

Cuando en 1987 se incorporó Fuerteventura a las rutas ofertadas, se realizó una campaña publicitaria con el eslogan ‘Las tres en líneas’.

45 años después de su primer viaje y poco después del 20 aniversario del último, nadie duda de la aportación del jetfoil al tráfico de pasajeros. No solo fue el primer servicio regular de alta velocidad en Canarias, sino que fue uno de los pioneros del país, incorporó sistemas de navegación innovadores y fue la base para los nuevos ferries rápidos y catamaranes que hoy en día surcan los mares de Canarias.