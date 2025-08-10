Del estruendo al silencio animal en el día grande de las fiestas de San Lorenzo

El calor no dejaba lugar a dudas: este domingo no era un día para animales en el día grande de la fiesta de San Lorenzo. Lo sabían los vecinos, lo confirmó la comisión de fiestas y lo repitieron los mayores en los bancos de la plaza. La feria y el paseo de ganado ante el santo, orgullo de San Lorenzo y único en la capital, quedaban suspendidos por primera vez en décadas. Del estruendo y color del espectáculo pirotécnico la noche anterior pasaron al silencio del ganado, eso sí, roto por los vítores , aplausos y sentimiento de fervor al santo en la procesión más o corta de su historia por los cientos de vecinos y visitantes que, a pesar del sofoco, no faltaron a la cita del día grande. La jornada finalizó con la gran gala.

El barrio de San Lorenzo volvió a vestirse de fiesta este fin de semana, pero el calor extremo obligó a cambiar la tradición. La misa y la procesión en honor al patrón se celebraron el domingo con fervor, aplausos y un ambiente de profunda devoción, pero sin la habitual feria y paseo de ganado que, cada año, convierte a este tradicional encuentro en las únicas de la capital con esta cita ganadera.

La cancelación se decidió la víspera, tras recibir el aviso de que este domingo sería la jornada más sofocante de la ola de calor que afecta a Gran Canaria y a todo el Archipiélago. «Era un día peligroso para los animales, y su bienestar estaba por encima de todo», explicaba el presidente de la comisión de fiestas, José M. García. El año pasado fueron 95 las reses que participaron, pero este año, por primera vez, la presencia del ganado quedó reducida a los recuerdos, las conversaciones y el cariño de un barrio que tiene esta tradición profundamente arraigada.

El retorno de Francisco Ojeda al barrio tras 18 años

«Una pena, sí, pero más pena daría ver sufrir a estos pobres animales con este calor», decía Francisco Ojeda emocionado. Volvía a su barrio natal después de 18 años, y las lágrimas asomaban al recordar a sus padres, ya fallecidos, y su infancia, cuando su padre llegó un día a casa con una vaquilla para sumarla a la pequeña cantera familiar. «Yo con seis años ordeñaba a la cabra que teníamos; era mi merienda: leche con gofio», relataba con orgullo en la plaza de la iglesia bajo los árboles que entre su sombra, y la brisa que corría de vez en cuando hizo más llevadera la mañana grande, iniciada con la misa en una iglesia repleta.

Ese vínculo con el ganado, tan común en San Lorenzo, se transmite entre generaciones y ha sido y es motivo especial de encuentro en estas fiestas. Antonio -vecino de toda la vida de San Lorenzo- confirmaba que para él, aunque faltara el ganado, la fiesta seguía intacta en sentimiento. «Yo he visto a San Lorenzo pasar con toros, cabras, vacas. Pero hoy lo importante era que pasara, aunque fuera solo con la banda y la gente. Lo que no cambia es la fe y la alegría de verlo en la calle», afirmaba, apoyado en su bastón, mientras saludaba a conocidos.

Francisco Ojeda vuelve a su barrio tras 18 años y señala la iglesia, por donde pasa el ganado. / P.P./A.C.

Procesión más corta

El cortejo procesional fue más breve de lo habitual. El santo, engalanado con su mejor traje, recorrió las calles precedido por la Banda de Música La Salle de Agüimes, que debutaba en esta fiesta grande de San Lorenzo. Lo hizo con todos sus músicos en precedidos por el cuerpo de majorettes, las únicas que marchan junto a una banda en toda la isla. Desde ventanas, balcones y aceras, los vecinos lanzaban vítores y aplausos, buscando refugio en la sombra de los árboles para mitigar el calor, y con el sonido de las salvas desde que salió el santo, hizo el recorrido y fue introducido en el templo con el sonido de la traca.

Menciones a Juana Travieso y Juan Lola Suárez y limpian tras los fuegos 900 kilos de basura

Por la noche se celebró la Gran Gala San Lorenzo, en la que se entregaron distinciones de Madre Mayor a Juana Travieso e Hijo Predilecto a Juan Lola Suárez. Además, se reconoció a las víctimas de la Dana en Valencia. Cerró con música.

El calor ya no apretaba y ya quedaba claro que, aunque el ganado no estuviera, la fiesta había resistido con memoria y devoción que no entendía de termómetros.

El ambiente festivo del domingo estuvo precedido por una noche de sábado histórica, una de las mayores exhibiciones pirotécnicas de las islas que además no estuvo exenta de críticas por celebrarse a pesar de la alerta por altas temperaturas. Congregó a miles de personas para disfrutar del espectáculo que iluminó el cielo de San Lorenzo. Dejaron 900 kilos de residuos, que limpiaron los servicios municipales para dejar todo limpio para el día grande.