Miles de personas abarrotan la plaza de San Lorenzo mientras esperan por la quema de fuegos artificiales

Miles de personas abarrotan la plaza de San Lorenzo y sus alrededores para disfrutar de la gastronomía y la música mientras esperan por el espectáculo pirotécnico que comenzará a la una de la mañana.

La Quema de Fuegos Artificiales y Volcán de Voladores de las Fiestas de San Lorenzo, está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.

La Comisión de Fiestas de San Lorenzo calcula que la asistencia supere las 50.000 personas entre la gente que va al pueblo y quienes lo ven desde los alrededores.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Sociedad Municipal Turismo LPA, celebra el acto principal de las fiestas de San Lorenzo bajo estrictas medidas de seguridad para evitar incidentes en plena ola de calor y la alerta por riesgo de incendios forestales, que hizo temer hasta el último instante su suspensión, tal como ocurrió en 2023.

Espectáculo en cinco fases

El espectáculo tiene una duración aproximada de 25 minutos y se divide en cinco fases: una evocación a las raíces y la tierra; una exaltación de la unidad y los sentires del pueblo; una representación del esfuerzo y la resiliencia; un número enérgico para dar pie a la devoción, los juegos y la fiesta; y un final por todo lo alto inspirado en las perseidas, que también se conocen popularmente como las lágrimas de San Lorenzo.

Se quemarán 458 kilos de pólvora en el esperado espectáculo, que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a pesar de que ha decretado la alerta máxima por altas temperaturas a partir de los 400 metros de altitud, ha salvado al argumentar que San Lorenzo está fuera del mapa de riesgo, ya que el pueblo se encuentra a 200 metros de altitud.

Los residuos generados tras la quema serán retirados mediante un dispositivo especial de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con 38 efectivos del Servicio Municipal de Limpieza, así como 16 vehículos que incluyen seis camiones baldeadores, cuatro barredoras, dos furgones brigada de barrido manual, un camión recolector y tres vehículos ligeros.

Transporte público

Ante la esperada multitudinaria presencia de público, se ha reforzado el servicio de guaguas y taxis con una línea exclusiva que conectará el Intercambiador de Santa Catalina con San Lorenzo entre las 19:30 horas del sábado y las 2:30 horas del domingo. También se habilitará una parada provisional de taxis después del espectáculo pirotécnico, a partir de las 2:00 horas, junto al Centro Cívico de San Lorenzo.

Las restricciones al tráfico no afectarán de igual manera a estos servicios públicos que a los vehículos privados, por lo que el Ayuntamiento recomienda recurrir a las guaguas y los taxis de forma preferente.