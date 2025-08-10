Las Palmas de Gran Canaria paraliza la actividad de una decena de viviendas vacacionales irregulares

En lo que va de año, un total de 13 viviendas vacacionales que operaban de forma irregular en la ciudad han sido paralizadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La mayoría de ellas, con quejas vecinales a sus espaldas. Los inmuebles se concentran en la zona Puerto-Canteras (5), seguida de Ciudad Alta (4), Centro (2), Vegueta (1) y Santa Catalina-Canteras (1).

Las irregularidades tienen que ver con la falta de licencia para ejercer la actividad o por no ajustarse a la Ordenanza municipal de Edificación al no estar ubicadas, por ejemplo, por debajo del resto de viviendas residenciales, ni contar con entradas independientes al resto, donde el acceso y la salida se hace utilizando las escaleras, ascensores o portales del propio edificio residencial.

La Dirección general de Edificación y Actividades municipal comenzó a ejecutar las órdenes de suspensión el 13 de febrero de 2025. El primero fue en un inmueble que ejercía como albergue juvenil en la calle Castillo, en la zona de Vegueta, que no estaba habilitada para eso.

El documento deja claro que incumple uno de los requerimientos del Plan General de Ordenación, estar situado por encima de las plantas de residenciales. Tras varias visitas de la Policía Local «seguía encontrándose en funcionamiento, con huéspedes y personal realizando labores de limpieza, recambio de toallas y ropas de cama», recoge el texto, por lo que se produjo su precintado.

Puerto-Canteras, la que más concentra

Un mes más tarde, el 19 de marzo se emite un nuevo decreto para llevar a cabo otra paralización de actividad vacacional, ahora en una vivienda de la calle Olof Palme, en el distrito Puerto-Canteras. A ella, le sigue una resolución el 15 de abril dirigida a los propietarios de un piso ubicado en la calle Montevideo, en la misma zona.

En el texto se detalla que «el inmueble solo cuenta con una única entrada, lo que contradice el Plan General de Ordenación, además de que no figura registrada ante el Cabildo insular».

El cuarto expediente, de 9 de junio, tiene que ver con una vivienda ubicada en la calle Agustina de Aragón, en Schamann, en el distrito de Ciudad Alta, a cuyo propietario el Consistorio le requiere el cese de actividad por no contar con licencia para ello, además de observar que había dividido el alojamiento en dos, «que se comercializaba de forma separada, sin que la división conste en el Catastro». En el mismo distrito, y en el mismo día, el 13 de junio, se procede a la quinta suspensión.

Ubicada en la calle Sofía Navarro Bello, la denuncia es interpuesta por la propia comunidad de propietarios donde está ubicada la vivienda. El Consistorio ordenó a los propietarios al cese de actividad por carecer de licencia, además de que se les informó de la incompatibilidad urbanística para ejercer como uso vacacional.

Dos resoluciones más tienen por objeto inmuebles ubicados en la misma vía. Se ofertaban como «vivienda de lujo, con piscina y gimnasio cerca de la playa de Las Canteras».

Las suspensiones continuaron con una séptima , en la calle Luis Antúnez, en la zona Centro de Las Palmas de Gran Canaria tras la denuncia de su comunidad de vecinos. El dictamen técnico recoge que carecía de permisos para ejercer la actividad y por estar ubicada por encima del resto de viviendas residenciales.

Una más se origina el 9 de julio, también en el distrito Centro, en concreto en la calle Buenos Aires. Ahí la vivienda que ejercía como uso vacacional se ubicaba en el ático de la propiedad. El documento profundiza en que «además existen dos viviendas bajo una única referencia catastral, de la cual se desprende una ilegal segregación de la misma».

Un caso más quedó archivado tras varias denuncias de otra comunidad de vecinos de un edificio de la calle Albareda -de nuevo en el distrito Puerto-Canteras-, donde el inmueble ahora paralizado se publicitaba en una plataforma digital de reservas turísticas.

Tras un primer requerimiento del Consistorio debido a «escándalos continuos que impiden el descanso de los vecinos» la propietaria cesó la actividad.

Una décima vivienda se localizaba en la calle Miguel Rosas, aunque en realidad se trataba de dos viviendas que ejercían como vacacionales. Ambas, quedaron suspendidas al detectarse que se desarrollaba en lo que eran dos locales comerciales.

Por último, el pasado 31 de julio, se desestimó el cambio de uso a vacacional de una parcela en los alrededores de la calle Thomas Alva Edison, en la zona Santa Catalina-Canteras.