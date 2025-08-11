Arrancan las obras para la mejora de la accesibilidad de La Laja

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inició el viernes las obras para la mejora de la accesibilidad en la playa de La Laja, que contemplan la demolición y replanteo de las rampas y accesos a la arena en cuatro puntos del paseo. El concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, visitó el inicio de los trabajos y resaltó que una vez esté terminada esta actuación «facilitará el baño a aquellas personas que tengan movilidad reducida».

Esta actuación, promovida por la Concejalía de Ciudad de Mar y desarrollada por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, cuenta con una inversión de 173.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Los trabajos se desarrollan en los dos accesos próximos a la escultura del Tritón, otro situado en las proximidades del falso túnel de la autovía GC-1 y en la entrada situada junto a la Torre del Viento, única estructura que se mantiene del antiguo poblado y que construyó el compositor Néstor Álamo, quién tuvo allí su último hogar.

Rampas a la zona de baño

Todas las rampas a la zona de baño se modificarán para cumplir con las longitudes y pendientes máximas exigidas en la normativa de accesibilidad, mientras que las escaleras cumplirán con las dimensiones de huella (zona horizontal del peldaño) y contrahuella (zona vertical del peldaño).

Las obras comenzaron con la demolición del pavimento existente y su excavación para llegar a la cota necesaria para las nuevas rampas y escaleras. En dos de los accesos, las rampas estarán paralelas a los muros, mientras que en otro de ellos se crearán dos tramos con direcciones opuestas y en el cuarto se construirán tres nuevos peldaños en la escalera actual.

Todas las escaleras y rampas contarán en su inicio una franja con pavimento podotáctil que indicarán la dirección de cada una de ellas para las personas con visión reducida. Además, se colocarán barandillas con pasamanos dobles para mayor seguridad.