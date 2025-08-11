Los arrecifes artificiales duplican la presencia de peces y algas en los muelles del Puerto de Las Palmas en solo cinco meses

En tan solo cinco meses, los arrecifes artificiales instalados en tres zonas del Puerto de Las Palmas han favorecido que la fauna marina se duplique en relación a los muelles donde no se han colocado aún estas estructuras.

El jefe de la unidad de Medioambiente de la Autoridad Portuaria, Guillermo Holm, destaca que este proyecto piloto que se está desarrollando en colaboración con la empresa Ocean Ecostructures ha demostrado su eficiencia y ya se estudia cómo ejecutar las siguientes fases para trasladar esta iniciativa al resto de espacios portuarios.

El resultado del primero de los estudios de evolución del proyecto se entregó en julio, constatando que la colocación de seis placas biomiméticas ha favorecido el incremento del 53% de peces y algas en los tres muelles donde se instalaron.

Ejemplar de mero registrado en el Puerto de La Luz / La Provincia

Entre las diversas especies que se encuentran en el entorno de estas estructuras pueden destacarse las fulas, peces trompetas, meros, sargos, pulpos, abades, Microcosmus SP, Savignyella Lafontii, y Bryozoas, cuyas colonias se están monitorizando.

La previsión del Puerto, basándose en experiencias pasadas en otros lugares, es que finalmente el aumento del número de peces sea de, al menos, un 300%.

Refugio para alevines

Ejemplar de pez trompeta. / La Provincia

Holm explica que estas estructuras actúan como «terreno fértil» que facilita la fijación de algas autóctonas y crea un «refugio ideal» para que los peces vivan y se reproduzcan. A diferencia de los tradicionales bloques de hormigón que se utilizan en otras zonas, estas placas de dos metros cuadrados cada una están recubiertas de un sustrato natural que fomenta el crecimiento de la vida marina y un diseño que protege su desarrollo. Adheridas a más de cinco metros de profundidad en los muelles de Santa Catalina, el Deportivo y el Reina Sofía, incorpora «una malla curva que protege a los alevines de los depredadores», precisa el técnico portuario.

La Provincia

El Puerto de Las Palmas se inspiró en una experiencia previa en el Puerto de Barcelona, que se adaptó al contexto atlántico de Canarias y que tras el éxito inicial se trasladará de forma paulatina al resto de muelles de este recinto de la capital grancanaria y los puertos de Arrecife y Puerto del Rosario.

Cepos ecológicos

Guillermo Holm destaca el enfoque integral de este proyecto piloto, puesto que además de favorecer la biodiversidad, los arrecifes artificiales contribuyen a la captura de dióxido de carbono gracias al crecimiento de las algas y funcionan como «cepos ecológicos» que atraen tanto a especies autóctonas como alóctonas. Esto mejora la calidad de vida del agua y fortalece el ecosistema frente a la llegada de especies invasoras en las aguas de arrastre y los cascos de los barcos que llegan desde otras latitudes del planeta al Puerto de Las Palmas. Este es, precisamente, el motivo por el que se escogieron estos tres muelles para la primera fase de implantación, ya que son los tres lugares más susceptibles de 'entrada' de especies invasoras.

'Savignyella Lafontii. / La Provincia

En este sentido, La Luz desarrolla una iniciativa en aguas portuarias para la detección temprana de especies invasoras, con análisis y controles periódicos, unas tareas que realiza Ecos, y gracias a un acuerdo, la Universidad de Oviedo se identifica su presencia en el agua en un plazo de apenas dos horas, agrega el jefe de la Unidad Medioambiental del Puerto.

Imagen de un microcosmus que ha poblado los arrecifes artificiales. / La Provincia

Todas estas acciones se implementarán en breve con la puesta en marcha de nuevos proyectos que mejoren la calidad del agua en el entorno portuario, de la mano de entidades medioambientales locales.

Monitorización robotizada

Holm recuerda que estos arrecifes biomiméticos cuentan con un sistema de monitorización robotizada. A través de drones submarinos y apoyados con la Inteligencia Artificial, la empresa encargada del proyecto mide cada dos meses los resultados y elabora informes que permiten analizar y registrar el progreso y adoptar las medidas que sean precisas en cada ocasión.