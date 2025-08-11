Canarias: el caribe de Europa

Aquel consignatario que fue don Pedro Suárez Saavedra, consejero y director de Hamilton Las Palmas, profesional de raza que se distinguió por su visión profética sobre lo que suponía para Canarias el arribo de cruceros ante la gran expansión que a nivel mundial presagiaba esta industria, donde nuestro Archipiélago, sobre todo en la época invernal, tenía un gran futuro a la vista de las excelentes condiciones que reunían las islas. Esto lo afirmaba en las últimas décadas del siglo pasado, porque intuía a las vista de los movimientos de las compañías navieras más importantes del mundo construyendo barcos especiales para dedicarlos al turismo de placer.

Y no le faltaba a este consignatario toda la razón porque a la vista está lo que ha sido este presagio, de acuerdo con los datos que nos ha pasado la Autoridad Portuaria de Las Palmas referentes al primer semestre de este año, donde un total de 181 escalas con más de 550.000 cruceristas han pasado por el Puerto de La Luz de enero a junio. Son cifras elocuentes que demuestran que algo se ha hecho bien por los máximos responsables de la citada institución y sobre todo por consignatarios que han divisado con tiempo este negocio, sembrando además la inquietud en los puertos estatales de la provincia caso de Arrecife y Puerto del Rosario que han sumado todos un total de 437 escalas con más de un millón de turistas en solo seis meses.

Por ello no podemos olvidar aquella frase de don Pedro Suárez, conocido cariñosamente como “Lord Hamilton” que su fé era tanta que afirmaba rotundamente que “Canarias se convertiría en poco tiempo en el Caribe de Europa” parongando el éxito que estaban teniendo los cruceros en las aguas de Las Antillas, lugar que conocía cada año en sus visitas a los armadores, sobre todo los que acudían a la mayor feria de cruceros del mundo en Miami, la Seatrade Cruise Shipping. Allí también estuvimos nosotros en marzo de 1992 y constatamos que el puerto de Las Isletas alumbraba a un futuro prometedor como así ha ocurrido.