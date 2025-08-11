Las Canteras: un oasis urbano como refugio del calor

Una ola de calor solo se combate con una ola de mar. La playa de Las Canteras, en el corazón de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, es el antídoto escogido para esquivar las altas temperaturas, insoportables en otros rincones de la isla de Gran Canaria. Los vientos alisios son un gran aliado y la panza de burro, esta vez, sirve como sombrilla del calor.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, en algunos municipios del suroeste la temperatura ha alcanzado los 40 grados, mientras que en Las Canteras apenas se superaban los 25 gracias a la brisa marina. Los termómetros parecen más benevolentes aquí, donde el mar actúa como un gigantesco regulador natural. El contraste es tan evidente que muchos canarios de otras zonas han decidido improvisar escapadas para refugiarse en esta playa urbana.

Sergio Eugenio se refugia del calor en lo más profundo. Casi a diario se sumerge a bucear frente a La Barra, para apreciar lo que considera un «auténtico acuario».

Elsa García y su hija, Vanesa Rodríguez, afrontan las altas temperaturas paseando por la orilla. Comenta que su mejor remedio es el agua: «Agüita por la cabeza, por la boca y por los pies; agüita por todo el cuerpo». Vanesa, que viene de Asturias, aprecia la diferencia de las altas temperaturas porque, según cuenta, «allí seguía durmiendo con edredón» y afirma que «en la playa es donde mejor se está».

La familia Socorro Santana llega desde Santa Brígida, donde las temperaturas eran mucho más altas y difíciles de soportar. Han elegido la playa urbana como lugar de reunión para pasar la mañana juntos. «Aquí corre más el aire, se está mucho mejor con la brisa del mar», cuenta Samuel, el hijo mayor. Óscar, el pequeño, añade: «Con este tiempo se agradece hasta estar cubiertos de la panza de burro, que nos protege».

Gloria de los Reyes aterrizó ayer de Fuerteventura, donde admite que el calor allí «era horrible». Aquí, en cambio, agradece que lleguen los vientos del norte para sobrellevarlo de la mejor manera: «¿Dónde se puede estar mejor?», pregunta.

Pedro Cejudo habla de las canteras como «su playa de toda la vida» Exclama: «¡Esto es una auténtica maravilla!» Añade: «Aquí es donde vengo a desahogar mis penas, me doy cuatro baños y me despejo».

La panza de burro, una constante en el paisaje del noreste de la isla, siempre ha sido un refugio frente al calor; los más veteranos recuerdan que «ya en los veranos de los años 80 las familias se lanzaban a la arena pasar el día entero junto al mar». Hoy, la estampa continúa igual: toallas de colores extendidas sobre la arena, niños haciendo castillos, grupos de amigos charlando bajo la sombra de un toldo improvisado y familias que se reúnen para compartir silencios.

Desde paseos por la orilla hasta inmersiones de buceo, la playa ofrece un abanico de planes para refrescarse. Algunos surfistas esperan su turno frente a La Cícer, sentados sobre sus tablas, observando cómo se forman las olas antes de lanzarse a cabalgarlas. Otros, más pacientes, charlan entre ellos, disfrutando del vaivén del mar que les balancea suavemente. A pocos metros, un grupo de jóvenes practican paddle surf, avanzando con calma mientras la espuma blanca rompe contra la arena. El paisaje es una postal viva del verano en Las Canteras: actividad constante, pero sin la sensación sofocante que domina en el resto de la isla.

Mientras en otros puntos de la isla el calor obliga a cerrar ventanas y encender ventiladores, en Las Canteras la vida transcurre con un ritmo más pausado. El rumor del agua y la brisa que acaricia la piel actúan como recordatorio de que, a veces, un oasis puede estar mucho más cerca de lo esperado.