Dos kilos de locura: el plato que rompe todas las reglas en este local de Gran Canaria

En la Feria, dentro de un centro comercial, se encuentra un local de comida que no entiende de límites. Allí, la carta no se lee, se experimenta. Y el hambre, lejos de intimidarse, se convierte en cómplice de una propuesta que combina exceso y placer a partes iguales.

La creadora de contenidos @caterina.events lo define como “un sitio que no le falta ningún detalle y donde el hambre no tiene regla”. Y basta con ver las fotos para entenderlo, ya que aquí los platos no se sirven se desatan.

Un sándwich que es un arma de sabor

Nada más llegar, el pedido se hace a través de un kiosco digital. Un gesto moderno para un menú que juega en otra liga. “Me pedí este sándwich que esto no es un sándwich, es un arma de sabor”, confiesa la creadora mientras sostiene una torre de pan, carne, queso y salsas que amenaza con desbordar cualquier apetito.

La experiencia continúa con dos perritos calientes que no conocen la palabra moderación. “Ya digo que hay cero límites y estaban supersuperricos”, asegura. Salchichas generosas, pan esponjoso y un arsenal de toppings convierten este clásico en un bocado de festival callejero.

La joya de la casa

Y entonces llega el momento de la verdad. El plato que está reventando las redes y que el local ha bautizado con un nombre tan directo como su propuesta: la caja explosiva. No es una pizza, aunque se sirva en una caja similar. Tampoco es un plato corriente. Es una bestialidad que combina:

Papas doradas y crujientes

Gambas al ajillo jugosas

Cheddar fundido a lo loco

Jamón y bacon que se derriten en cada bocado

Col fresca para equilibrar

Salsas que rematan la jugada con un golpe de sabor

El resultado es una propuesta culinaria de dos kilos de comida que pueden ser un reto individual para valientes o un festín para compartir entre amigos.

Un concepto que se vive

Este rincón de la Feria no es solo un restaurante, es una experiencia. “Todo servido en una caja tipo pizza, pero lo que hay dentro es pura locura”, resume la creadora de contenidos. No se trata de contar calorías ni de buscar la foto perfecta aunque las fotos aquí sean irresistibles, sino de dejarse llevar por un concepto que mezcla el espíritu street food con el exceso más divertido.

Además de la caja explosiva, la carta incluye hamburguesas de gran calibre, perritos con combinaciones salvajes y combos que parecen diseñados para poner a prueba al comensal. Cada receta tiene un punto gamberro y creativo, como si la cocina estuviera dirigida por alguien que disfruta rompiendo las normas gastronómicas.

Horarios para el atracón perfecto

El local abre de miércoles a domingo, de 19:00 a 2:00 horas, perfecto para cenas tardías, reuniones con amigos o incluso para poner el broche a una noche de ocio. Los lunes y martes, cierran para “recargar explosivos” y preparar las siguientes rondas de platos.

El reto de la caja explosiva es claro: ¿te atreves a terminarla solo? Muchos vienen en grupo para compartirla, otros se lanzan a la aventura individual y pocos logran acabarla. Lo importante no es ganar, sino disfrutar del camino aunque ese camino esté lleno de papas, queso y gambas.

La filosofía de este local es sencilla, pues aquí no se juzga, solo se disfruta. No importa si vienes con el objetivo de romper la dieta o simplemente de pasar un buen rato con amigos, lo que está claro es que vas a salir con el estómago y la memoria llenos.