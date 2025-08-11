"El Museo Néstor lleva siete años cerrado y ahora nos arrebatan su exposición más importante”, critica el PP

El Museo Néstor, uno de los principales símbolos culturales de Las Palmas de Gran Canaria, permanece cerrado desde hace más de siete años. La situación ha generado críticas por parte de la oposición en el Ayuntamiento capitalino, que denuncia la falta de interés y gestión por parte del Consistorio.

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha denunciado la “inadmisible” ausencia de la exposición Néstor reencontrado en la capital grancanaria, la muestra más relevante dedicada en décadas al pintor que da nombre a nuestro Museo Néstor y que, sin embargo, “pasará por Madrid y Tenerife sin que los ciudadanos de esta ciudad tengan la oportunidad de disfrutarla”.

Delgado, que visitó en julio junto a varios ediles del PP de la capital grancanaria la exposición en Madrid, ha recordado que la retrospectiva se exhibe actualmente en el Museo Reina Sofía hasta el 8 de septiembre y que, a partir de esa fecha, se trasladará al TEA (Tenerife Espacio de las Artes), mientras que en Las Palmas de Gran Canaria, donde se encuentra la pinacoteca dedicada al artista, “ni siquiera se ha hecho el más mínimo esfuerzo por buscar una alternativa que permitiera su llegada”.

‘Poema de la tierra La primavera’ (1934 1938), de Néstor Martín-Fernández de la Torre / La Provincia

"Reivindicar la figura del artista"

“Este es el enésimo síntoma del desastre cultural que vive la ciudad desde que el PSOE gobierna el Ayuntamiento”, señaló la portavoz popular. “Tenemos un Museo Néstor que lleva siete años cerrado, víctima de la dejadez y la desidia institucional, y que ha sido incapaz de aprovechar una oportunidad única para devolver a los ciudadanos parte del patrimonio cultural que les pertenece. Mientras tanto, el gobierno municipal anuncia a bombo y platillo que cinco empresas optan a la rehabilitación del museo, como si fuera un gran logro, cuando no es más que una cortina de humo para tapar años de abandono y de parálisis”.

La dirigente popular recalcó que la ausencia de Néstor reencontrado en la ciudad “es la demostración más clara de la resignación cultural y el fracaso institucional al que el PSOE ha condenado a Las Palmas de Gran Canaria. Hemos perdido un acontecimiento de primer orden como si no pasara nada, aceptando nuestro papel de capital perdedora y renunciando a reivindicar la figura del artista que da nombre a uno de nuestros principales símbolos culturales”.

Cinco empresas optan a la restauración del Museo Néstor por 4,2 millones de euros / LP/DLP

Delgado recordó que el Museo Néstor no solo lleva años cerrado, sino que ha sufrido episodios tan graves como inundaciones que obligaron a evacuar toda la obra por riesgo de daños, “un símbolo de la desidia y de la absoluta falta de mantenimiento a la que se ha visto sometido”. “La ciudad necesita un gobierno que proteja y potencie su patrimonio, no que lo abandone hasta el extremo de que ni siquiera podamos acoger la mayor exposición de nuestro pintor más universal”, concluyó Delgado, quien adelantó “que con estos mimbres difícilmente podremos optar a Capital Europea de la Cultura” en 2031.