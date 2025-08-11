Orígenes de la electrificacion de Canarias

La historia de la implantación de la electricidad en Canarias comenzó a finales del siglo XIX, con Santa Cruz de La Palma siendo la primera ciudad en tener luz eléctrica gracias a la instalación de «El Electrón» en 1893. Su capital fue la sexta en el mundo en poder contar con alumbrado público.

Otras ciudades como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife también implantaron pequeñas factorías de producción de electricidad.

En 1894 la «Sociedad Eléctrica de la Orotava» trató de emprender la electrificación de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife pero consiguió antes algunas zonas en el valle de La Orotava.

En Las Palmas de Gran Canaria en 1870 se hizo el primer ensayo exitoso con electricidad en la plaza de Santo Domingo.

En la capital de Gran Canaria en 1899 arrancó una pequeña instalación de electrificación con capital belga en las proximidades de la Plaza de la Feria y León y Castillo.

Fue en 1920 cuando nuevas empresas como la CICER en la zona de la Playa de Las Canteras, comenzaron a consolidar el servicio eléctrico, pero con escasa demanda e irregularidad en la prestación del servicio.

¿Quién era Carlos Emilio Montañés (Barcelona 1877-Madrid 1974)?

La vida apasionante de este ingeniero industrial de origen aragonés, nacido en Barcelona (1877-1974) emprendedor de numerosos negocios, amigo personal de Alfonso XIII y gobernador civil en momentos de una Cataluña convulsa, así como diputado a Cortes (independiente y luchador contra el poder de los caciques) encierra multitud de facetas.

En el Congreso de los Diputados, como gobernador del distrito 2201 de España de Rotary Internacional tuve ocasión de presentar la magnífica y apasionante biografía, con su autor Joaquín Montclús Esteban y el Delegado de la Generalitat en Madrid, Joan Capdevila i Esteve.

Creo que se trata de un personaje, poco conocido, fundamental en la construcción de la España moderna. Montañés fue un adelantado de la implantación industrial (ferrocarril, fabricación y distribución de la electricidad, inversiones financieras, etc.) y un hombre que unió a su enorme capacidad de trabajo la gestión su carácter humanitario y filantrópico.

Carlos E. Montañés monta Rotary en España

Logró implantar Rotary en España con unas autoridades civiles que no veían nada clara la necesidad de una institución «extranjera» como la de los rotarios.

Sin embargo, la figura del Rey Alfonso XIII (que rompió moldes en muchos sentidos de modernidad y avance) comprendió muy fácilmente –con las explicaciones de Carlos E. Montañés-- qué era Rotary y ayudó de forma rápida y efectiva a su autorización en España. El papel de Florestán Aguilar, amigo de Montañés, catedrático de la Universidad Complutense y odontólogo del Rey, Vizconde de Casa-Aguilar, fue también decisivo pues con su amistad con Alfonso XIII, el monarca pudo evidenciar con facilidad los valores positivos de Rotary.

Como gobernador de Rotary en mi intervención en el Congreso de los Diputados, en la presentación del libro de Joaquín Monclús, pude referir que los gobernadores llevamos en las reuniones de Rotary un collar con la insignia rotaria y las chapas grabadas con los nombres de todos los gobernadores que nos habían antecedido. El primer gobernador en España fue Florestán Aguilar en los años 1927/28. Destaqué en mi intervención que tenía “un gran honor en lucir su nombre en mi collar de gobernador”.

En 1919 Montañés viajó con su mujer a Estados Unidos donde celebró reuniones con un centenar de dirigentes empresariales, inversores, etc. En Washington cenó en la Casa Blanca con el presidente Wilson.

Mantuvo contactos de alto nivel con varios dirigentes y directivos de la General Electric Co. En crónica de Nueva York que recogía el madrileño diario ABC Montañés afirmó, con convencimiento, tras ver cómo se desenvolvían los principales países europeos y Estados Unidos que «O se trabaja –dijo Montañés- y se trabaja bien o se muere», ¡Un gran reto para esa España del momento!,

Uno de los encargos o sugerencias que recibió Carlos E. Montañés en Estados Unidos fue implantar en España a Rotary Internacional pues había habido algún intento infructuoso de implantar a Rotary en el continente europeo.

Conoció muy bien en Estados Unidos a Rotary a través de algunos miembros como Frederik S. Pearson y su director financiero. En Madrid en noviembre de 1920 con un grupo de cuatro empresarios (como directivos) se fundó bajo la iniciativa de Carlos E. Montañés el Rotary Club de Madrid (Decano de los clubes de Rotary en la Europa continental).

Crótido de Simón Martínez importador de café y dueño del popular El Cafeto, fue el primer presidente. Muy cercano al mundo de la cultura y el teatro lo que le llevo a frecuentar tertulias y la amistad con autores como Muñoz Seca, Jardiel Poncela o Luis Marquina.

El vicepresidente fue Gabriel Gancedo Rodríguez. Igual que Crótido fue una persona que con mucho esfuerzo se hizo a sí mismo y se preocupó mucho de la vida mercantil de Madrid así como su asociacionismo. Fue consejero de Banca de Previsiones del Porvenir (luego Banco Popular) y en 1932 presidente del Banco. Tambien se sumaron una veintena de nuevos socios.

Gabriel Montero Labradero fue el secretario. Filántropo en 1935 puso en marcha un comedor social en Madrid para doscientos necesitados. Quizá de entonces nació en este club el proyecto de hacer llegar alimentos a los pobres que ahora se hace, año tras año, con una furgoneta merced a un convenio con el Ayuntamiento de Madrid. Así se me informó en el centenario de la fundación de este club en la Cena de la Gala Benéfica en la que hubo muchos invitados y representaciones de clubes de España y otros países en la que pude participar recién elegido gobernador rotario del distrito 2201 de España así como en posteriores reuniones con su junta directiva y socios.

Carlos E. Montañés consiguió el 13 de diciembre de 1921 crear en Barcelona otro club rotario.

El de Las Palmas de Gran Canaria y el Santa Cruz de Tenerife en 1933 fueron fundados sus clubes, cerrados luego con la guerra civil --pasados los años—refundados.

La amistad de Montañés

Carlos E, Montañés estableció una relación empresarial y de amistad con el empresario mallorquín Juan March, con quien después de la guerra civil española creó la compañía de electricidad FECSA.

Gracias a los consejos de Carlos E. Montañés, Juan March empezó en Mallorca a comprar pequeñas empresas eléctricas que en junio de 1927 supuso la creación de la compañía Gas y Electricidad Sociedad Anónima (GESA).

Carlos Montañés conocía muy bien la compañía norteamericana United Utilities and Service Corporation de Filadelfia y a su hombre fuerte Walter Whetestone y su secretario contable Mr. Broke. Los dos eran miembros de Rotary y Carlos los introdujo en negocios en España mediante la compra a Juan March de una participación en GESA.

La familia March llegó a tener una gran vivienda en Paseo de Chil, recubierta de gres cerámico vidriado, de moda entonces, de color tabaco

La circunstancia de la inversión de Mr. Whetestone en GESA no sólo suponía que March y Montañés le facilitasen introducirse en la islas Baleares sino que también así le abrían las puertas en Canarias donde Montañés y March tenían puestos los ojos inversores.

En 1911 Montañés había presentado un estudio muy documentado de las posibilidades de Canarias al industrial e inversor Mr. Pearson.

Juan March encontró una gran atracción a las posibilidades de negocio que ofrecía Canarias según el informe del abogado tinerfeño Andrés de Arroyo y González y Chaves, solicitado por Montañés.

Juan March que tenia ya en marcha la pequeña Banca Juan March, como musculo financiero de sus inversiones, en Canarias sólo tenía un enemigo industrial y eran los pequeños industriales tabaqueros que podían quebrar su creciente “monopolio” del tabaco del norte de África. Su banca y Trasmediterranea (fundada el 25 de noviembre de 1916) eran buenos pilares para su expansión en Canarias donde la familia March llegó a asentar -años después - hasta una bonita gran vivienda familiar situada en el altozano del Paseo de Chil de Las Palmas de Gran Canaria. Desde ella se contemplaba toda la ciudad baja y Puerto en una maravillosa vista. ¡Curiosamente el revestimiento de su fachada en gres cerámico vidriado, de moda entonces, era de «color tabaco»!

Banca March en Canarias situó uno de sus más importantes pilares de negocio.

También March y Montañés eran conscientes que había que agrupar la pequeña industria eléctrica existente con capital belga, suizo y español.

Rápidamente Montañés contacto con su amigo e inversor norteamericano Walter Whestone muy experto en el sector. Con astucia y prudencia plantearon un viaje a Canarias, vestido como si fuese sólo de carácter turístico y fueron adquiriendo las compañías de capital belga y suizo con lo que pudieron crear Unión Eléctrica de Canarias (Unelco).

En 1930 consiguieron sumar la CICER con su fábrica en Las Palmas de Gran Canaria que era la compañía eléctrica, con capital nacional, más importante en Canarias.