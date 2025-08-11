Las Palmas de Gran Canaria licita el almacenamiento de fondos artísticos del Museo Néstor para iniciar su rehabilitación

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado el proceso para contratar un servicio de almacenamiento especializado que garantice la conservación y seguridad de las obras de arte del Museo Néstor mientras se ejecutan las obras de reforma del conjunto arquitectónico del Pueblo Canario.

Estos trabajos se encuentran actualmente en fase de adjudicación después de que cinco empresas presentaran sus correspondientes ofertas. La actuación, que cuenta con un presupuesto de 4,2 millones de euros financiado en un 50% por los Fondos de Desarrollo de Canarias (FDCAN) y en otro 50% por fondos propios del Consistorio, contempla la ampliación del edificio para el almacenamiento de material y la creación de un espacio exterior para exposiciones al aire libre.

Asimismo, se procederá a la mejora de la accesibilidad del edificio con la instalación de un ascensor, la actualización de las instalaciones de saneamiento, electricidad y fontanería, y la creación de un acceso amplio para obras de grandes dimensiones.

Cinco empresas optan a la restauración del Museo Néstor por 4,2 millones de euros / La Provincia

Cerca de 2.500 piezas

El concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, ha resaltado que "esta actuación es un paso más en la renovación del Museo Néstor que se está impulsando desde esta corporación municipal a través de su rehabilitación". "El traslado de los fondos museísticos responde a un compromiso con la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio artístico de la ciudad para que, durante las obras, las colecciones de Néstor Martín-Fernández de la Torre, uno de nuestros artistas más reconocidos y gran representante del modernismo, estén debidamente custodiadas hasta su retorno a las instalaciones del Pueblo Canario", ha añadido.

El contrato responde a la necesidad de trasladar temporalmente un total de 2.488 piezas que integran el legado artístico del museo, que están valoradas en más de 11 millones de euros, a unas instalaciones que cumplan con los más altos estándares de conservación.

El almacén deberá mantener una temperatura estable entre los 18 y los 20 grados centígrados y una humedad relativa comprendida entre el 50 y el 60%

El pliego de prescripciones técnicas establece que el almacén deberá contar con control de temperatura, para que esta permanezca entre los 18 y los 20 grados centígrados, y de humedad relativa, para que esté entre un rango del 50 y 60%. Además, deberá contar con sistemas de seguridad avanzados, acceso restringido y una capacidad mínima de 160 m³. Las instalaciones tienen que estar ubicadas en Gran Canaria para facilitar la supervisión, el acceso rápido a los fondos y las labores de conservación preventiva.

Entre las piezas que se custodiarán figuran 231 cuadros, 15 esculturas, 1.044 dibujos, 89 grabados, 17 vestidos, 13 lámparas, 7 tapices, 366 fotografías y 55 muebles, entre otras tipologías artísticas y documentales.

La renovación de la pinacoteca, por 4,2 millones de euros, se encuentra en fase de adjudicación después de que cinco empresas presentaran sus respectivas ofertas

La manipulación, embalaje y transporte de las obras serán realizados por personal especializado, siguiendo métodos que aseguren su correcta preservación y siempre bajo la supervisión técnica del Museo Néstor. El servicio incluirá también el mantenimiento y la limpieza de las instalaciones donde se depositen los fondos.