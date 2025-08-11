Las Palmas de Gran Canaria rinde tributo artístico a Lorca en el 89 aniversario de su muerte asesinado

El poeta y dramaturgo Federico García Lorca murió un mes después del golpe de estado del 18 de julio de 1936, la fecha que marcó el comienzo de la Guerra Civil Española. Lorca estaba en su Granada natal en agosto de 1936, fue detenido el 16 de agosto y asesinado dos días después. Mientras, España se encontraba en los albores de un conflicto bélico cainita que se prolongaría durante casi tres años, hasta el 11 de abril de 1939, y cuyo final marcaría el inicio de 40 años de dictadura franquista.

Este lunes 18 de agosto se cumplen 89 años del asesinato de Lorca. Por este motivo, un grupo de artistas y ciudadanos republicanos ha querido rendir tributo al artista, símbolo universal de la poesía y la libertad. El homenaje es a las 19.00 horas, en el Parque San Telmo, frente al Gobierno Militar.

Federico García Lorca, en una imagen de época. / ARCHIVO

El arte y la memoria se entrelazan en Las Palmas de Gran Canaria en un acto que tendrá como acción central el despliegue de una bandera republicana de grandes dimensiones. Además, la artista Bianca llevará a cabo una intervención de arte efímero con tiza, dibujando en el suelo un homenaje visual a Lorca y a todas las personas asesinadas por el franquismo. Una obra perecedera por naturaleza, que subraya la fragilidad de la memoria y la urgencia de defenderla frente al olvido impuesto por los vencedores del golpe.

El acto estará acompañado por la lectura de poemas a cargo de miembros de la Internacional de Escritoras y Escritores Insurgentes, colectivo que utiliza la palabra como herramienta de denuncia y emancipación y poetas de Canarias. La poesía resonará como voz de quienes fueron silenciados, uniendo el presente con aquella Segunda República truncada en España.