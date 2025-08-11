Premio al servicio de limpieza de Las Palmas de Gran Canaria

Cara y cruz. No todo son críticas por las plagas y la falta de limpieza de la ciudad. El Servicio Municipal de Limpieza ha recibido este año un reconocimiento especial en las Fiestas de San Lorenzo, con motivo del 40 aniversario de su creación y por el trabajo preventivo y de mantenimiento que desarrolla cada año para garantizar el buen desarrollo y la seguridad de las celebraciones, informa el gabinete municipal de comunicación.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, que estuvo acompañado por la concejala de Fiestas, Inmaculada Medina, y la concejala del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Esther Martín, recogió el galardón durante la Gran Gala celebrada este domingo, en la que también se entregaron las distinciones de Madre Mayor a Juana Travieso Morales y de Hijo Predilecto a Juan Lola Suárez Rodríguez. El acto incluyó, además, un emotivo recuerdo a las víctimas de la DANA de Valencia, con el tradicional encendido de velas.

Alemán destacó que este reconocimiento supone "un estímulo para seguir trabajando al servicio de los barrios y de la ciudadanía, especialmente en eventos que congregan a miles de personas y requieren de un esfuerzo coordinado para que todo se desarrolle con normalidad", según el Ayuntamiento.

Residuos

Cada edición de las fiestas cuenta con un dispositivo especial de limpieza, que refuerza la presencia de operarios y maquinaria antes, durante y después de los actos principales. Este año, las labores preventivas han supuesto la retirada de más de 14.000 kilos de residuos. Además, durante la jornada del sábado, el personal municipal regó los descampados para refrescar el terreno y reducir el riesgo de incendio por los fuegos artificiales, así como la limpieza realizada durante la madrugada, que supuso la retirada de 900 kilos de residuos.