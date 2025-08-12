Cortes al tráfico en la Avenida Juan XXIII para intervenir una palmera

Los trabajos, en colaboración con el área de Parques y Jardines, afectan a la circulación en sentido bajada

Zona de la intervención en la Avenida Juan XXIII

Zona de la intervención en la Avenida Juan XXIII / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La Unidad de Tráfico de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha procedido al corte de un carril en la Avenida Juan XXIII para realizar unos trabajos, en colaboración con el área municipal de Parques y Jardines, para intervenir una palmera a riesgo de partirse.

Según ha anunciado la Policía Local a través de sus cuentas en redes sociales, el carril derecho en sentido bajada está cerrado provisionalmente mientras se lleva a cabo la intervención.

Una vez finalizados los trabajos, se reanudará la circulación normal de vehículos en toda la vía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Fiscalía Anticorrupción admite a trámite una segunda denuncia contra la Sociedad de Promoción
  3. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  4. Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
  5. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  6. Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
  7. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  8. Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria

Darias sobre la denuncia del PP por presuntas irregularidades: "Seguimos el mismo procedimiento que han hecho Soria, Luzardo o Cardona"

Darias sobre la denuncia del PP por presuntas irregularidades: "Seguimos el mismo procedimiento que han hecho Soria, Luzardo o Cardona"

Joyas únicas hechas a mano: los talleres de cerámica que sirven como un remanso para la evasión

Joyas únicas hechas a mano: los talleres de cerámica que sirven como un remanso para la evasión

Cortes al tráfico en la Avenida Juan XXIII para intervenir una palmera

Cortes al tráfico en la Avenida Juan XXIII para intervenir una palmera

El Sebadal renueva asfaltado y aumenta las plazas de aparcamientos

El Sebadal renueva asfaltado y aumenta las plazas de aparcamientos

Las Palmas de Gran Canaria adjudica la actualización del proyecto para sacar adelante la estación de la Metroguagua en Hoya de la Plata

Las Palmas de Gran Canaria adjudica la actualización del proyecto para sacar adelante la estación de la Metroguagua en Hoya de la Plata

Premio al servicio de limpieza de Las Palmas de Gran Canaria

Premio al servicio de limpieza de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria expresa sus condolencias por el fallecimiento de José Mateo Díaz, Hijo Predilecto de la ciudad

Las Palmas de Gran Canaria expresa sus condolencias por el fallecimiento de José Mateo Díaz, Hijo Predilecto de la ciudad

Cultura, repostería y talleres infantiles para la Asunción de Tafira Baja

Cultura, repostería y talleres infantiles para la Asunción de Tafira Baja
Tracking Pixel Contents