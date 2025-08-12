Cortes al tráfico en la Avenida Juan XXIII para intervenir una palmera
Los trabajos, en colaboración con el área de Parques y Jardines, afectan a la circulación en sentido bajada
La Unidad de Tráfico de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha procedido al corte de un carril en la Avenida Juan XXIII para realizar unos trabajos, en colaboración con el área municipal de Parques y Jardines, para intervenir una palmera a riesgo de partirse.
Según ha anunciado la Policía Local a través de sus cuentas en redes sociales, el carril derecho en sentido bajada está cerrado provisionalmente mientras se lleva a cabo la intervención.
Una vez finalizados los trabajos, se reanudará la circulación normal de vehículos en toda la vía.
