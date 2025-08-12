Cultura, repostería y talleres infantiles para la Asunción de Tafira Baja

El barrio de Tafira Baja, en el Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, se prepara para vivir sus fiestas patronales en honor a la virgen de la Asunción a partir de mañana y hasta el sábado 16 de agosto con actividades que van desde talleres de gastronomía a actividades infantiles.

La concejala del distrito, Nina Santana, resaltó durante la presentación de los actos que las fiestas son «un punto de encuentro para los vecinos que permite mantener vivas las tradiciones».

Las celebraciones arrancan mañana con un concurso de repostería a partir de las 17:00 horas y una sesión de cine en el local social de la Asociación de Vecinos Quilmes, a partir de las 20:00 horas.

El pregón tendrá lugar el jueves y correrá a cargo de Simón Padilla, presidente de la asociación vecinal, seguido de una actuación musical, en la Plaza de Tafira Baja.

El viernes 15 de agosto, día central de las fiestas, se celebrará la procesión religiosa a partir de las 12:00horas.

Las fiestas concluirán el sábado con actividades para toda la familia que incluyen hinchables, talleres, chocolatada y juegos tradicionales desde las 11:00 horas.

Sigue la fiesta en Zárate

La propia concejala del Distrito, Nina Santana, fue la encargada de dar el pregón en Zárate el fin de semana pasado en honor a Santa Clara. La edila agradeció la invitación para dar comienzo a las celebraciones, que este año coinciden con el 70º aniversario del barrio.