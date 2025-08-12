Darias sobre la denuncia del PP por presuntas irregularidades en la contratación de fiestas y Carnaval: "Seguimos el mismo procedimiento que han seguido Soria, Luzardo o Cardona"

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, respondió este martes de forma contundente a las acusaciones del Partido Popular municipal tras la ampliación de denuncia presentada por este grupo político por supuestas contrataciones irregulares en la celebración de varias fiestas de la ciudad, entre ellas las dos últimas ediciones del Carnaval.

"Hace más de un año que este Gobierno está sufriendo una campaña de acoso y derribo por parte del Partido Popular", un partido que según la regidora "practica la mezquindad política con denuncias judiciales que pretenden menoscabar la credibilidad y la profesionalidad de quienes son señalados en esa denuncia" y advirtió que "esta deriva frentista y de judicialización se le va a volver en contra al PP".

Al finalizar un acto con motivo del Día de la Juventud, y a preguntas de los medios, Darias insistió -como ya lo hiciera el concejal de Cultura, Josué Íñiguez hace varios días- que el Ayuntamiento siguen sin recibir comunicación alguna por parte de la Fiscalía.

La alcaldesa señaló, además, que en la denuncia se ha ido no solo contra la Sociedad de Promoción, sino contra empresas del sector cultural, contra las actividades realizadas en los distritos y contra profesionales artísticos.

"Dos empresas que aparecen en el documento trabajan con la práctica mayoría de los ayuntamientos de Gran Canaria, y lo hacen por los mismos procedimientos de contratación que el de Las Palmas de Gran Canaria o la Sociedad de Promoción", resaltó.

Darias avala la legalidad de los contratos menores

La reciente ampliación de denuncia enumera 34 contratos considerados menores, que según los denunciantes, siguen un modelo de fragmentación para beneficiar a una red de empresas y personas. Al respecto, Carolina Darias señaló que "esa treintena de contratos de los distritos cuentan con los presupuestos correspondientes, los informes técnicos municipales necesarios y los informes favorables de fiscalización de la intervención del Ayuntamiento, por lo tanto, con lo que establece la normativa vigente.

Pero no solo tuvo palabras para aclarar las actividades realizadas en los distritos, la regidora hizo mención especial a la dirección artística del Carnaval.

"Las Palmas de Gran Canaria sigue utilizando el mismo procedimiento de contratación que han seguido los gobiernos anteriores a mí, incluso los del propio Partido Popular, y lo pueden comprobar en los gobiernos de Soria, de Luzardo o de Cardona, cuando eligieron a los directores artísticos".

La alcaldesa cuestionó si esos procedimientos eran válidos con el gobierno del PP, "¿por qué no lo son ahora?, concluyó.