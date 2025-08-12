Joyas únicas hechas a mano: los talleres de cerámica que sirven como un remanso para la evasión

Aprender a moldear figuras de cerámica no es solo una vía creativa, sino que también permite canalizar las emociones en una actividad que puede ser muy relajante. Con las manos ocupadas y la mente centrada, las alumnas de los talleres de cerámica Monona, ubicados en Las Palmas de Gran Canaria, dan forma a una gran variedad de objetos: cuencos, esculturas, tazas, escurridores para los cubiertos, joyeros con separadores, boles para las aceitunas o platos con relieves.

Detrás de las mesas de trabajo se encuentra Liliana Domínguez junto a su socia y sobrina, Sara Pedrero, quienes sirven de guía para enseñar las distintas técnicas de trabajo. Liliana, de profesión arquitecta, y Sara, con formación en publicidad, tenían intenciones de reinventarse en sus carreras profesionales tras la pandemia por la Covid-19, por lo que decidieron emprender un negocio enfocado en la cerámica, inspiradas por las piezas artesanales de Marrakech.

Distintos tipos de barro

Entre los distintos tipos de barro que manejan en los talleres para que las alumnas puedan experimentar sus distintas propiedades, se incluyen los de alta o baja temperatura, la arcilla roja o el gres. Cada uno tiene unas texturas y colores diferentes que consiguen resultados variados, por lo que, después de una fase de prueba, las alumnas pueden escoger con cuál se sienten más cómodas. Terminado el viaje al horno, donde las piezas terminan de endurecerse, reciben un toque final de color a través de la pintura y el esmalte.

Sara y Liliana también venden sus propias creaciones, entre las que destacan unos originales zarcillos que muchas las alumnas lucen en las orejas. Además, pueden verse coloridas tazas o jarrones, todos ellos elaborados a mano.

Semana tras semana, Monona acoge a decenas de personas que buscan pasar un buen rato aprendiendo a moldear con las manos. Siempre va por delante la enseñanza de las técnicas fundamentales, pero cada persona tiene total libertad para crear la pieza que guste. En palabras de las copropietarias, se trata de que "vayan haciendo un descubrimiento por su cuenta".

Piezas únicas

El atractivo principal son las clases fijas semanales, aunque también ofrecen talleres de fin de semana con temáticas específicas, entre las que se incluyen pautas para hacer sets de desayuno o de sushi, un modelo de jarrón o una taza. Asimismo, cuentan con eventos privados que brindan una alternativa divertida para los cumpleaños u otro tipo de celebraciones, en los que colocan vino, cerveza y un picoteo a modo de acompañamiento.

Tanto Sara como Liliana destacan el valor de que cada pieza sea única, sirviendo también como un regalo original que nadie más va a tener. Pero más allá del resultado, las alumnas valoran el rato de esparcimiento que consiguen con el trabajo manual, como es el caso de Celia Cachero: "No estás pendiente del teléfono, sino que estás aquí, pensando en lo que estás haciendo y ya".

Un espacio para canalizar energías

De hecho, Rosana Catalán piensa en la cerámica como una "terapia" donde lo más importante es la experimentación, y no el objeto final. Ahora que está jubilada, después de muchos años trabajando en el sector de la banca, cuenta que el día de taller es su momento favorito de la semana. "Hace unos años descubrí que me gustaba esto con pasión. No soy buena, pero me da igual. Disfruto con el proceso más que con el resultado", asegura.

A su lado se sienta Adela Rodríguez, una estudiante que empezará el Grado en Educación Infantil tan pronto como finalice el verano. En esa línea, considera que esta es una labor muy beneficiosa: "Es una manera muy buena de evadirte y canalizar la energía, la frustración y las emociones".