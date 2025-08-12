Muere a los 93 años el grancanario José Mateo Díaz, exmagistrado del Tribunal Supremo

José Mateo Díaz, exmagistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, falleció este lunes en Las Palmas de Gran Canaria a los 93 años después de una larga carrera en la judicatura que lo llevó por distintas salas de la Península y de Canarias.

Primer presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 1989 y primer canario que presidió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 1992, Mateos Díaz ejerció como juez durante 44 años, entre 1959 y 2003, y posteriormente como abogado hasta su retirada. Además, estuvo al frente del Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol.

Magistrado progresista, siempre alzó la voz contra las injusticias y criticó como nadie la politización de la Justicia. «El Consejo General del Poder Judicial debe desaparecer, porque este proyecto, como tal, es un fracaso desde que su designación procede del Parlamento», defendió en una entrevista en LA PROVINCIA, de la que se incluye más opiniones en esta página.

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1932, José Mateo Díaz ingresó en la carrera judicial en el año 1959 y su primer destino fue La Palma, su isla «amada» y donde permaneció seis años hasta 1965.

Después de pasar por distintos destinos, en 1973 aterrizó en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria y 13 años después fue designado como presidente de la Audiencia Territorial de Las Palmas, predecesor del actual Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), del cual fue su primer presidente tras su nombramiento en 1989.

Cuatro años después, en 1992, se convirtió en el primer isleño en presidir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y apenas tres años después, en 1996, cambió los juzgados autonómicos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Ejerció la carrera judicial durante 44 años hasta que en septiembre de 2003 dejó atrás esa etapa y comenzó a ejercer la abogacía tanto en Madrid, donde permaneció durante años, como en Las Palmas de Gran Canaria. Y se dedicó a ello con admiración hacia la profesión. «Yo entré en la carrera judicial en un momento de inflexión, cuando la carrera vivía estrechuras económicas notables.

Y, sin embargo, durante muchos años, sólo vi magníficos ejemplos de servicio en todos los que me rodeaban. Más adelante, empecé a ejercer la abogacía, que para mí también fue siempre un territorio muy querido. Siempre admiré el trabajo de los abogados, los respeté siempre al máximo porque es evidente las dificultades que entraña la labor que desempeñan», afirmó en una entrevista en este periódico.

«He sido muy feliz en la carrera judicial, porque fundamentalmente me he sentido muy útil en todos los sentidos: a mis semejantes, a mi pueblo, a mis amigos y a mi gente», relató en un alarde de pasión por una profesión a la que también criticó y juzgó sin censuras, sobre todo por las injerencias políticas que, consideró, a las que está sometida desde el momento mismo en que la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial procede del Parlamento. «Los políticos siempre han buscado la solución a problemas determinados derivándolos hacia la búsqueda de soluciones judiciales», sostuvo en LA PROVINCIA.

«Ningún partido político del arco parlamentario, de derecha, centro o izquierda tolera un Poder Judicial independiente. Quieren dominarlo, controlarlo, tener sus peones dentro», añadió en una entrevista con la periodista Ana Sharife. También mostró su preocupación en diversas ocasiones por el fenómeno migratorio, defendiendo la postura del canario ante la exigencia de seguridad y criticando al Estado por la falta de soluciones.

Además de magistrado y abogado, José Mateo Díaz también fue profesor de derecho Administrativo y juez deportivo, pues permaneció durante más de 15 años al frente del Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol, un deporte del que fue seguidor. Tanto, que también formó parte de la directiva de la UD Las Palmas durante años. Y fue también un destacado activista por la construcción de la carretera de La Aldea, ya que era hijo de una aldeana.

Hijo Predilecto de Las Palmas de Gran Canaria en 2007 y de Gran Canaria en 2015, el magistrado recibió en 2017 un homenaje de sus compañeros de profesión por su trayectoria profesional. Estuvo casado con Carmen Faura, con quien tuvo cuatro hijos, y tuvo 10 nietos y dos bisnietos.