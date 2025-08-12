Las Palmas de Gran Canaria expresa sus condolencias por el fallecimiento de José Mateo Díaz, Hijo Predilecto de la ciudad

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria traslada su pésame a la familia y allegados de José Mateo Díaz, quien fuera presidente de los tribunales superiores de Canarias y Madrid, e Hijo Predilecto de Las Palmas de Gran Canaria, que falleció este lunes a los 93 años.

Nacido en la ciudad el 25 de abril de 1932, fue exmagistrado del Tribunal Supremo y durante más de una década estuvo al frente del Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol. Durante su trayectoria estuvo destinado en la Península y en otras islas del Archipiélago hasta que en 1973 llegó a la capital. En 1986 fue nombrado presidente de la Audiencia Territorial de Las Palmas y ocupaba dicho cargo cuando se transformó en Tribunal Superior en mayo de 1989.

José Mateo Díaz fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 1992 y en 1996 pasó a ocupar plaza de magistrado en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Además, ejerció como profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En septiembre de 2003, abandonó la carrera judicial y pasó a ejercer la abogacía después de 44 años como juez, dándose de alta en el Colegio de Abogados de Las Palmas y en el Colegio de la Abogacía de Madrid.

José Mateo Díaz recibió diversos honores durante su trayectoria, entre los que destaca su nombramiento como Hijo Predilecto de Las Palmas de Gran Canaria en el año 2007 y pregonero de las Fiestas Fundacionales en 1999.