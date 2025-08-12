Un rincón dulce que te lleva desde Gran Canaria al país de las maravillas

Las Palmas de Gran Canaria tiene rincones que parecen salidos de un cuento, y uno de ellos se esconde en el parque Juan Pablo II, en la zona baja de Siete Palmas. Allí, entre senderos verdes y un ambiente familiar, la tiktoker Lauriña ha descubierto un lugar que es mucho más que una cafetería, puesto que se alza como una invitación a detener el tiempo y dejarse tentar por lo dulce.

“Como sé que os encanta merendar conmigo, he encontrado un sitio muy dulce en Las Palmas”, anuncia la creadora de contenidos antes de guiarnos hasta D’Vainilla. El paseo empieza rodeado de césped, flores y árboles, en uno de los pulmones verdes de la ciudad.

Una cafetería con esencia de cuento

Desde fuera, el local ya invita a entrar. Sus colores suaves, detalles cuidados y un toque coqueto hacen que, como dice Lauriña, “las vibes del sitio me recordaban un poco a Alicia en el País de las Maravillas”. No es difícil imaginarlo, pues está repleto de tartas que parecen joyas comestibles, muffins que desprenden un aroma irresistible y galletas que esperan pacientes bajo campanas de cristal.

“Mirad todas las tartas, muffins, galletas que tenían, daban ganas de pasarse todo el día probando”, confiesa mientras recorre con la cámara cada bandeja. Aquí lo difícil no es encontrar algo que te guste, sino decidir por dónde empezar.

Para todos los gustos y momentos

Aunque la carta ofrece tanto dulce como salado, lo cierto es que el protagonismo se lo llevan los postres. La oferta es un festival de sabores: naranja y mango, chocolate y maracuyá, lotus, oreo, zanahoria, piña y coco, cerveza negra, polvito uruguayo, plátano y dulce de leche y, por supuesto, la red velvet, la elección de Lauriña para esta visita.

“Por muchas opciones que haya, nunca le puedo decir que no a una tartita de red velvet. Estaba súper rica”, asegura. El bizcocho es esponjoso, la crema suave, y cada bocado confirma que esta es una de las especialidades de la casa.

Para beber, se decanta por un zumo de frutos rojos, fresco y equilibrado, perfecto para acompañar la tarde. Y como toque salado, un bocadillito muy rico que demuestra que aquí también saben jugar bien en ese terreno.

Un plan perfecto para familias

Una de las grandes ventajas de D’Vainilla es su ubicación. La terraza exterior da directamente al parque, con una zona de juegos para niños al alcance de la vista. Esto lo convierte en un lugar ideal para familias que buscan un momento de relax mientras los más pequeños se divierten.

Lauriña lo describe como “un sitio muy cuqui para poder pasar la tarde y endulzar un poquito tu día”. Y razón no le falta: entre el entorno, la carta y el ambiente tranquilo, es fácil perder la noción del tiempo.

Más que un local, una experiencia

D’Vainilla no está en un único punto en el mapa, también se encuentra en Carretera General Monte Lentiscal y en el Parque Doramas, otros dos rincones donde replican esta fórmula de repostería cuidada y ambiente acogedor. Abren de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, perfectos tanto para un desayuno especial como para una merienda pausada.

En esta visita, lo que más destaca es la forma en que la cafetería combina lo visual y lo gustativo. Cada postre parece diseñado para ser fotografiado, pero al probarlo queda claro que el sabor es tan importante como la presentación.

“Si sois de Las Palmas o venís de visita, no os olvidéis pasar por D’Vainilla. No os arrepentiréis”, invita Lauriña al despedirse. Y es que, en una ciudad que combina mar, montaña y vida urbana, encontrar un rincón así es un pequeño lujo cotidiano.

Muffins recién horneados, bundt cakes de limón y amapola, batidos naturales, tostas, galletas caseras… todo elaborado con mimo y servido con una sonrisa. Y todo, además, con la posibilidad de disfrutarlo rodeado de naturaleza.