El Sebadal renueva asfaltado y aumenta las plazas de aparcamientos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado los trabajos de modernización y renovación de las infraestructuras del polígono industrial de El Sebadal, una actuación con un presupuesto de 1,26 millones de euros que permitirá mejorar la pavimentación con el reasfaltado de las principales vías, incrementar las plazas de aparcamiento, suprimir barreras arquitectónicas e instalar luminarias tipo LED para optimizar el consumo energético.

La intervención, financiada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se enmarca en el ‘Plan de Revalorización de los Polígonos Industriales de Las Palmas de Gran Canaria’ y tiene como objetivo impulsar la competitividad de la zona y atraer nuevas empresas.

El concejal de Desarrollo Local, Pedro Quevedo, subrayó que "El Sebadal necesita una mejora, con calles y aparcamientos deteriorados, y para eso conseguimos en su día, en Madrid durante mi época de diputado, un presupuesto de 1,3 millones de euros para esta tarea”, añadió Quevedo.

El concejal de Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, destacó que “con esta actuación damos un paso importante en la modernización de uno de los principales motores económicos de la ciudad como es El Sebadal”.

La intervención

Adjudicada a la UTE formada por Lopesan Asfaltos y Construcciones S.A.U. e Imesapi S.A., incluye el asfaltado de aproximadamente 40.000 metros cuadrados en las calles Doctor Juan Domínguez y Profesor Lozano, así como el fresado de 25.490 metros cuadrados para mejorar el firme.

Además, la reordenación del estacionamiento permitirá duplicar el número de plazas para vehículos y ampliar el espacio destinado a motocicletas.

Esta reestructuración transformará el actual diseño en línea por un sistema en espina, lo que permitirá pasar de 166 a 319 plazas para coches con un incremento del 108%. Además, se incorporarán espacios reservados para personas con movilidad reducida y se crearán nuevas zonas de aparcamiento para motos con 27 plazas.

En materia de accesibilidad, el plan contempla la supresión de barreras arquitectónicas con la ejecución de cerca de 50 rebajes de aceras en pasos de peatones y la construcción de nuevas aceras en la calle Sao Paulo para dar continuidad a los itinerarios peatonales.

Asimismo, se sustituirán las 79 luminarias actuales por tecnología LED, lo que permitirá reducir el consumo energético y las emisiones de CO2. La intervención incluye también la renovación de las instalaciones y la modernización de los cuadros eléctricos.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución previsto de seis meses.