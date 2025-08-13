La 8ª edición de LPA Estación arranca mañana con experiencias que invitan a descubrir las singularidades de la ciudad

La 8ª edición de Estación Las Palmas de Gran Canaria – LPA Estación arranca este jueves con una gran respuesta del público, que ha agotado ya el 80% de las plazas ofertadas en sus cerca de 40 actividades agendadas.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de Turismo LPA, inicia mañana un completo programa para toda la familia que incluye experiencias como rutas culturales y talleres gastronómicos, actividades náuticas, musicales y artísticas, además de propuestas familiares en las que los niños y niñas serán protagonistas.

Desde que se abrió el periodo de inscripción, el ritmo de reservas ha confirmado el interés del público por participar, un año más, en esta original manera de descubrir la ciudad y consolida LPA Estación como una iniciativa que dinamiza la ciudad en agosto con propuestas alternativas que conectan a residentes y visitantes con su entorno, su historia y su cultura.

La mayor parte de las actividades propuestas ya tienen su aforo completo, pero aún es posible sumarse a algunas de las propuestas del programa. Entre las experiencias que mantienen plazas disponibles figuran la ruta 'Figuras de nuestro patrimonio' para descubrir la obra de Ana Luis Benítez; la experiencia de navegar de noche por la bahía de Las Palmas de Gran Canaria; visitas guiadas con cata de vinos, así como talleres familiares como el taller de batucada con instrumentos reciclados o el Circo en Familia. El taller de danza con el Premio Nacional de Danza Daniel Abreu, las sesiones de yoga entre viñedos y la visita y parranda en la casa de la Orden del Cachorro también tienen aún plazas disponibles.

Las personas interesadas pueden consultar el programa completo de actividades y reservar su plaza a través de la web oficial de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria www.LPAvisit.com y en www.LPAEstacion.com.