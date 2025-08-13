La gestión de residuos en los comercios: una nueva apuesta para mejorar la limpieza en Triana

Una nueva campaña de higiene urbana pone el foco en concienciar a los comerciantes sobre la gestión de residuos. Se está llevando a cabo en Triana, barrio céntrico de Las Palmas de Gran Canaria donde vecinas y vecinos se han manifestado en múltiples ocasiones reclamando mejorar la limpieza de las vías públicas. Esta última acción, implementada de forma conjunta por el Ayuntamiento capitalino, la Asociación de Comerciantes de Triana y el Servicio Municipal de Limpieza, dio comienzo a principios de agosto y continuará a lo largo del mes estival en los distintos comercios ubicados en la zona de Triana.

Para ello, inspectoras e inspectores del Servicio Municipal de Limpieza están difundiendo una guía de buenas prácticas entre los negocios sobre la correcta gestión de los residuos derivados de su actividad comercial. El presidente de la Asociación de Comerciantes de Triana, Marc Llobet, puntualizó que este espacio abierto debe gestionarse como una zona comercial, y no como un barrio, debido al flujo de personas que acoge todos los días.

En cualquier caso, matizó que no han detectado la presencia de ratas, como sí ha sucedido en otros puntos de la ciudad, entre los que destacan Mesa y López o, más recientemente, el barrio de La Paterna, donde una empresa de control de plagas comenzó a intervenir la semana pasada. También hace unos días se adjudicó el contrato de control de plagas a la empresa Ezsa Sanidad Ambiental, después de estar seis meses pendiente de licitación.

Campaña de sensibilización

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, junto con el concejal de Limpieza, Héctor Alemán, realizó este miércoles un seguimiento en algunos locales de Triana para conocer cómo está siendo la acogida y el desarrollo de la campaña de sensibilización 'Ciudad limpia, beneficio para todos'. Se ha implementado previamente en la zona Puerto, concretamente desde La Isleta hasta Mesa y López.

"La idea es seguir avanzando por toda la ciudad para llevar esta guía de las buenas prácticas por todas las zonas comerciales abiertas para seguir mejorando en una campaña en positivo", destacó Alemán.

En palabras de Darias, esta es una de las acciones orientadas en "seguir mejorando el día a día nuestra higiene urbana" y "hacerlo de manera compartida con los y las protagonistas, en este caso, de una de las principales arterias comerciales de la ciudad". De este modo, añadió, también se hace posible trabajar en línea con los "altos estándares de calidad comercial que requiere esta ciudad", en referencia a la Calle Mayor de Triana y sus zonas aledañas.

Una correcta gestión de residuos

La guía de buenas prácticas plantea procedimientos para atender de forma adecuada los residuos que se generan tanto con la llegada de mercancías como con la actividad propia de los comercios.

Para los cartones, por ejemplo, el díptico explica de qué manera reducirlos, apilarlos y ponerlos por fuera de los locales en los horarios correspondientes para que sean recogidos por el Servicio Municipal de Limpieza. En lo referente al aceite usado, para los comercios enfocados en la restauración, expone la importancia de recopilarlo en un recipiente y luego llevarlo a un gestor autorizado, en lugar de tirarlo por el fregadero.

Peticiones de los comercios

Llobet aseguró que los establecimientos de la zona comercial ya están reduciendo de forma considerable la cantidad de residuos que generan, sobre todo los plásticos, si bien recalcó la importancia del "trabajo conjunto para lograr que que se reduzca y que se gestione de manera eficiente".

Además, manifestó que la Asociación de Comerciantes de Triana tiene "muchas peticiones" para el Consistorio, entre las que se incluye la limpieza y mantenimiento de elementos urbanos como papeleras o maceteros, y no solo del pavimento, para mejorar el nivel de limpieza de la zona. "Hemos visto un esfuerzo por parte del Ayuntamiento. Queda mucho por hacer, pero entendemos que este es el camino", señaló.

Más de 200 toneladas de materia orgánica

Darias también recordó otras de las acciones que está llevando a cabo el Consistorio en lo que respecta a la limpieza e higiene de la ciudad. Entre ellas, las campañas conjuntas con el área municipal de Parques y Jardines o las campañas extraordinarias en los distritos. Asimismo, indicó que se está tramitando la licitación de 20 caminos de renting para el servicio de gestión directa.

Alemán añadió que la implantación progresiva del quinto contenedor, o contenedor marrón, ya abarca 20 barrios de la capital grancanaria, gracias a lo que ya se han recogido más de 200 toneladas de materia orgánica.