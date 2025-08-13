El gobierno de Darias y el PP polemizan por la obra de la estación de la Metroguagua de Hoya de la Plata

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento, Jimena Delgado, cuestionó que el proyecto de la Metroguagua «no solo se ha convertido en un pozo sin fondo para las arcas municipales», sino que «se va a encarecer todavía más» al modificar y rehacer el proyecto de la estación de Hoya de la Plata.

Las declaraciones de la portavoz popular se dan tras el anuncio del Consistorio de una nueva adjudicación a TDA Arquitectura para actualizar la redacción del proyecto del Intercambiador previsto en esa zona de la ciudad.

Delgado comentó que, «tras años de retrasos y una ejecución fallida que obligó a rescindir el contrato con la anterior adjudicataria cuando apenas se había completado un 5% de la obra, el Consistorio ha vuelto a licitar los trabajos con un coste añadido de 75.610 euros».

Según la edila de la oposición, «este gasto extra se debe a que no se planificó bien, no se controló la ejecución y ahora hay que rehacer planos, cálculos, instalaciones y hasta estudiar nuevas alternativas para accesos, urbanización y desvíos del Barranco del Rosario», apuntó.

La portavoz popular también denunció que esta adjudicación haya recaído por tercera vez en una empresa «que ya cobró un total de 336.135 euros por la redacción del proyecto original, que ahora debe rehacerse, y otros 314.706 euros por la dirección de obra, cuando además está siendo investigada en el marco del ‘caso Valka’ por sus vínculos con una presunta red de contratos irregulares». Delgado subrayó que el proyecto de la Estación de Hoya de la Plata «obligó a devolver 10 millones de euros de una subvención al Gobierno estatal por los retrasos en su ejecución, además de los intereses de demora».

Para los populares, estos retrasos «confirman que la Metroguagua no solo va a salir mucho más cara de lo que se prometió, sino que se ha convertido en un símbolo de improvisación y opacidad del gobierno, primero de Augusto Hidalgo y ahora de Carolina Darias», resaltó.

Para la portavoz de la oposición en el Consistorio, la ciudad está pagando «el precio de la incompetencia» y reclamó transparencia y garantías de que no se volverán a producir nuevas modificaciones. «Lo que empezó vendiéndose como un proyecto moderno, rápido y con una inversión controlada, hoy es un agujero negro de dinero público que no tiene fecha cierta de finalización ni de puesta en marcha».

Versión del Consistorio

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento subrayaron que a la licitación convocada por Geursa solo se presentó una empresa, la entidad mercantil TDA Arquitectura y Urbanismo 2002, SLP y añadieron que, «a día de hoy, no consta que sobre la citada empresa concurra alguna de las circunstancias previstas en la ley que le impida contratar con la administración pública municipal».

Subrayaron que Geursa «ha actuado conforme a derecho» y añadieron que «rechazamos la ignorancia jurídica y política a la que está abonada la portavoz del PP, que acredita una vez más su falta de conocimiento y su mala fe para expandir dudas y sospechas sobre la actividad de los servicios municipales».

Desde el Consistorio consideraron las declaraciones de los populares como «un nuevo ataque», y añadieron que defenderán «la profesionalidad y el buen hacer de los empleados municipales, así como de la propia entidad municipal Geursa».