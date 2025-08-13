Así llegó a Canarias la pizza más rellena de Chicago a un local histórico de Las Palmas de Gran Canaria

Cuando un aroma a queso fundido atraviesa la calle, es imposible no detenerse. En la esquina de la calle General Mas de Gaminde, Las Palmas de Gran Canaria, un local que ha visto pasar generaciones de clientes sigue reinventándose sin perder su esencia. Fundada en 1966, Pizza Real fue una de las primeras pizzerías de Canarias y hoy se atreve con algo que está conquistando la isla: la auténtica pizza al estilo Chicago.

La propuesta es tan contundente como su historia: una pizza profunda, rellena hasta los bordes, con una capa de queso que se esconde por dentro y por fuera. Una receta que, según cuentan, ha sido perfeccionada durante décadas y que ahora llega para marcar un antes y un después en el paladar canario.

Un viaje de Chicago a Canarias

“Es la pizza más rellena de queso que encontrarás en la isla, porque todo con queso está mejor”, comentan desde el local. Y es cierto: la “Pizza Chicago Luciano” no solo sorprende por su tamaño, sino por el sabor envolvente que se mantiene hasta el último bocado. Con un precio de 17,95 euros, se ha convertido en la estrella de esta temporada.

Los creadores de contenido gastronómico @grancanaria.atugusto fueron testigos de esta novedad y no dudaron en dejar su veredicto: “Probamos la Luciano y nos dejó flipando, un sabor único que solo encontrarás aquí”.

Clásicos que no pasan de moda

Para los más fieles a la tradición, Pizza Real mantiene joyas como la “Catalina”, una combinación de solomillo y cebolla caramelizada por 14,95 euros que muchos consideran un imprescindible. “Si eres más clásico, no te pierdas la Catalina, acompáñala con su mítica ensalada de col y unas alitas con salsa especial que están para chuparse los dedos”, recomiendan los foodies.

La ensalada de col, disponible en formato pequeño por 4,50 euros o grande a 6,95 euros, sigue siendo un acompañamiento fresco y crujiente que combina a la perfección con cualquier pizza. Las alitas, bañadas en una salsa especial cuya receta se guarda celosamente, son el capricho salado que completa la experiencia.

De la tradición a la innovación

Abierta de lunes a domingo de 13:00 a 16:30 y de 19:00 a 23:15 horas, Pizza Real combina su carácter de negocio familiar con una vocación de innovación constante. “Nuestra prioridad es crear un producto delicioso con un valor increíble”, afirman sus responsables.

El secreto está en los ingredientes: masas elaboradas cada día, verduras frescas, quesos seleccionados y una cocción precisa que consigue el punto perfecto entre textura y sabor. Aunque la carta ofrece pastas, entradas y una gran variedad de pizzas, la estrella sigue siendo la autenticidad: recetas que han viajado en el tiempo para adaptarse a nuevos gustos sin perder el alma de 1966.

Un rincón que guarda historias

Los que cruzan la puerta de Pizza Real no solo buscan comer, sino revivir recuerdos. Muchos clientes actuales recuerdan las primeras veces que vinieron con sus padres o abuelos, y ahora son ellos quienes traen a sus hijos. Ese vínculo emocional es parte de su éxito: un espacio que ha sabido convertirse en punto de encuentro para celebrar desde cumpleaños hasta cenas improvisadas.

Con la llegada de la pizza al estilo Chicago, el local no solo mantiene su legado, sino que lo expande. Es el ejemplo de cómo la gastronomía puede viajar miles de kilómetros y, sin perder su esencia, convertirse en parte de la identidad local. Se encuentra en la Calle General Mas de Gaminde, 11, Las Palmas de Gran Canaria. Abre de lunes a domingo de 13:00 a 16:30 y de 19:00 a 23:15 horas. Puedes encontrar más información en su página web.