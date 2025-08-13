En la muerte de José Mateo Díaz

Me llega la noticia de la muerte de José Mateo Díaz y me quedo apesadumbrado. Tuve una gran amistad con Pepe a través fundamentalmente por su pasión por el fútbol, porque estuvo al frente del Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol, y además fue incluso directivo de la Unión Deportiva Las Palmas.

De todos sus cargos como juez ya han informado mis compañeros, simplemente recordar que fue el primer presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y que más tarde incluso llegó a ser miembro del Tribunal Supremo.

Pepe, para los amigos, era un jurista progresista, demócrata, comunicativo, y me lo demostró siempre cuando charlábamos, pero muy especialmente cuando la policía franquista detuvo a mi hermano Oscar por colocar una pancarta a favor de la amnistía de los presos políticos en la calle Tomás Morales en noviembre de 1974.Con mucha discreción, no sé realmente hasta donde pudo llegar su gestión, pero lo cierto es que mi hermano íba a ser pasado al TOP (Tribunal de Orden Público), y después de estar 26 días en Barranco Seco, pudo salir en libertad.

Cómo detalle, otro gran amigo, Joaquín Espinosa Boissier, fue quién se acercó a Barranco Seco para sacar a Oscar, de estas vivencias hablaba hace una semanas con Joaquín y su hija Sandra en una comida que sostuvimos como ya es habitual entre nosotros.

Pero volviendo a José Mateo Díaz y su relación con el fútbol, una de las cosas que recuerdo fue el descenso de la Unión Deportiva en 1983 a Segunda División con José Manuel León de entrenador. Ambos teníamos una especial amistad con Mamé León, y a los dos nos dolió muchísimo el batacazo de la derrota frente al Athletic de Bilbao en el último partido de Liga.

Vivencias que me vienen a borbotones, con mi especial cariño a un hombre generoso, progresista, que incluso me hablaba de que no le gustaba nada el Consejo General del Poder Judicial, porque dependía de los partidos políticos, y todos iban a sacar beneficios partidistas de los jueces que componen su estructura. Un jurista de gran categoría que siempre dejó a la judicatura canaria en gran altura, con un gran prestigio.

Mi más sentido pésame a sus hijos y toda su familia.