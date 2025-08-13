Las Palmas de Gran Canaria apuesta por los espacios inclusivos para los adolescentes

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebró ayer el Día Internacional de la Juventud con una programación especial en La Grada-Espacio Joven Creativo, así como en la playa de Las Alcaravaneras. La edición de este año, bajo el lema elegido por las Naciones Unidas ‘Espacios seguros para los jóvenes’, reivindica la importancia de garantizar entornos públicos seguros e inclusivos para la juventud.

La alcaldesa, Carolina Darias, acompañada por la concejala de Juventud, Carla Campoamor, subrayó que el Consistorio pone a disposición de los jóvenes de la ciudad espacios como La Grada, que en septiembre celebrará dos años y medio desde su apertura.

Al respecto, destacó que, «solo en 2024, dichas instalaciones acogieron 240 actividades que reunieron a cerca de 6.000 jóvenes» y en el que se han desarrollado talleres creativos, iniciativas deportivas y artísticas.

Darias hizo hincapié en que la juventud «es uno de los colectivos más importantes de nuestra ciudad, no solo porque representa el futuro, sino porque ya es el presente». Desde el Ayuntamiento, resaltó, «impulsamos actividades para su empoderamiento y para descubrir y potenciar el talento joven de la ciudad».

La primera edila subrayó que el compromiso es «seguir impulsando este tipo de programas para que la juventud encuentre un canal para desarrollar su talento, en un entorno de oportunidades».

La jornada contó ayer con una sesión final del taller intensivo de K-Pop, desarrollado desde el 5 de agosto bajo la dirección de Gabriel Crowty, pero también tuvo lugar la actividad La Grada Baila K-Pop All Stars, un espectáculo abierto al público en el que los participantes mostraron su talento.

El baile, una de las disciplinas más demandadas por la juventud, cuenta además con el programa La Grada Baila, que se desarrolla los miércoles y viernes por la tarde, de agosto a diciembre.

La playa de Las Alcaravaneras fue otro de los escenarios en el que ayer se celebró a la adolescencia. En ella tuvo lugar la actividad ‘Desafío XXL’, que incluyó piragüismo y paddle surf. Una propuesta que forma parte del programa de verano para jóvenes, que ofrece 2.000 plazas y que continuará durante esta semana con actividades también en Las Canteras.

Por último, durante el encuentro se presentó el videoclip ‘Renacer’, fruto del proyecto musical ‘Creactiv@s’, en el que han participado los músicos Marwán y Rubén Rodríguez.