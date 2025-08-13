"Paremos el genocidio. Solidaridad con Palestina": Guaguas Municipales pone en circulación un vehículo en apoyo a Gaza

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con la Plataforma Canarias por Palestina, ha rotulado un vehículo de Guaguas Municipales para difundir por las calles del municipio capitalino un mensaje de solidaridad con Palestina y contra el genocidio en la Franja de Gaza.

El concejal de Solidaridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, y el portavoz de la Plataforma, Jorge Halabi, han presentado este miércoles la guagua rotulada en la plaza Manuel Becerra, acompañados por la consejera del Cabildo Insular y abogada experta en derechos humanos, Inés Miranda, así como el director general de Guaguas Municipales, Miguel Ángel Rodríguez.

Principales vías de la capital

El vehículo de 18 metros está rotulado con un mensaje muy directo: "Paremos el genocidio. Solidaridad con Palestina". Circulará por las principales vías del municipio capitalino y se asignará a las líneas de mayor afluencia de viajeros de la red de transporte público.

"Nosotros, con todos los recursos disponibles, no vamos a parar de denunciar este genocidio y estos crímenes de guerra, que estamos viendo todos los días a través de los medios de comunicación y que, lamentablemente, la comunidad internacional no quiere ver", denunció Quevedo durante la presentación de la guagua, a la que acudieron medio centenar de ciudadanos que ofrecieron consignas de apoyo al pueblo palestino.