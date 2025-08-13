La primera fase del parque que el Puerto quiere construir en la ciudad cuesta 1,1 millones de euros

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha sacado a licitación las obras de la primera fase del futuro Parque Urbano del Puerto de Las Palmas, en la Avenida de los Consignatarios, concretamente en el suelo que ocupaba el aparcamiento de Sagulpa. Se trata de 11.528,85 metros cuadrados de un espacio verde, accesible y multifuncional que integrará zonas de recreo, áreas deportivas y espacios ajardinados, siguiendo criterios de sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia en el mantenimiento. El presupuesto base de licitación asciende a 1.137.347,07 euros y el plazo estimado de ejecución es de cinco meses desde el inicio de los trabajos.

En esta primera fase se habilitarán zonas de juego inclusivas, espacios deportivos y áreas de descanso. El proyecto contempla también la instalación de iluminación eficiente, mobiliario urbano y sistemas de riego y drenaje, así como nuevas conexiones peatonales que mejorarán la integración del parque con su entorno. El objetivo es ofrecer un espacio que fomente la convivencia ciudadana y el contacto con la naturaleza.

Según el Puerto, esta etapa del proyecto implementa estrategias para minimizar el impacto ambiental, como el uso de especies vegetales autóctonas de bajo consumo hídrico, como palmeras y arbustos adaptados al clima que favorecen la biodiversidad, mejoran la calidad del aire y generan zonas de sombra. Además, se han incorporado pavimentos permeables y sistemas eficientes de gestión del agua de lluvia. La vegetación elegida favorece la biodiversidad y mejora la calidad del aire, toda vez que el diseño paisajístico contribuye a un entorno equilibrado y resiliente.

Los detalles

El parque ha sido diseñado garantizando que todos los espacios sean transitables para todas las personas, con anchos estándares, pendiente y superficie adecuada, además de contar con mobiliario accesible, señalización clara y accesible, y puntos de descanso estratégicamente ubicados.

Los materiales empleados en los pavimentos han sido seleccionados para garantizar la seguridad, integración paisajística, y durabilidad. En las zonas más transitadas se han utilizado superficies antideslizantes y de bajo mantenimiento, mientras que en áreas naturales se han incorporado suelos permeables para facilitar la filtración del agua y evitar encharcamientos.

Vista de la Onda Atlántica donde se construirá el parque / Andrés Cruz

Con respecto al sistema de iluminación se proveerá de uno que garantice la seguridad de los visitantes sin generar contaminación lumínica. Se han diseñado luminarias eficientes en puntos estratégicos, asegurando una correcta visibilidad en los recorridos principales y zonas de actividad sin afectar la fauna del entorno.

El parque dispone además de zonas de juego inclusivas, espacios deportivos, y áreas de convivencia diseñadas para personas de todas las edades. Los materiales utilizados cumplen con normativas de seguridad y resistencia, promoviendo un uso seguro y cómodo. Además, se han habilitado zonas de descanso y picnic para fomentar la socialización y disfrute del entorno.

Finalmente, el parque ha sido concebido para garantizar una gestión eficiente y sostenible. Se han integrado sistemas de riego automatizados, mobiliario de bajo mantenimiento y estrategias de conservación de los recursos naturales, lo que permite reducir los costes operativos y asegurar la durabilidad de los espacios.

Sin soterrar

La presidenta de la institución portuaria, Beatriz Calzada, explica que el diseño actual del parque difiere del presentado en su día por su antecesor Luis Ibarra en que no contempla el soterramiento de la vía de acceso desde la Plaza de Canarias hasta la zona Sur de entrada al puerto. Esta avenida constituye una de las dos salidas principales para el tráfico portuario junto a la de Belén María, por lo que su cierre total pondría en riesgo la operatividad en caso de emergencia.

Ante la imposibilidad de ejecutar el soterramiento en el corto o medio plazo, una obra que requeriría la implicación del Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias y que «podría demorarse años», la Autoridad Portuaria ha optado por desarrollar esta primera fase de 11.500 metros cuadrados para poner ya a disposición de la ciudadanía un espacio de ocio en terrenos portuarios. Este cambio motivó la elaboración de un nuevo estudio de movilidad, debatido en reuniones técnicas con representantes del Cabildo, del Ayuntamiento y del Gobierno de Canarias. Tanto el Gobierno autonómico como el Cabildo han respondido al documento, «mientras que el Ayuntamiento, al que se remitió el estudio el pasado 30 de junio, aún no ha dado respuesta».

Traslado de las naves humanitarias

La segunda fase del proyecto está a la espera del traslado de las naves de Cruz Roja y del Programa Mundial de Alimentos, añade el Puerto. Cuando esto ocurra, continúa, «toda la zona desde Plaza de Canarias, Centro Comercial El Muelle, Acuario Poema del Mar, Cruz Roja y PMA formará parte del gran pulmón verde para la ciudad».

La Autoridad Portuaria recuerda que «el compromiso inicial establecía que el coste del traslado de las naves, estimado en casi 11 millones de euros, sería asumido por el Ayuntamiento, pero éste ha reprogramado sus fondos y ha dejado en el aire el cambio de ubicación de estas dos parcelas». La presidenta ha solicitado al Consistorio públicamente en varias ocasiones que se pronuncie sobre si llevará a cabo este traslado comprometido; y que, en caso de que no tenga previsto hacerlo, lo comunique de forma clara para que el Puerto pueda estudiar la posibilidad de ejecutarlo con inversión propia, asevera en un comunicado.