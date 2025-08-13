A prisión 5 de los 14 detenidos por el operativo antidroga de Las Palmas de Gran Canaria
El resto ha quedado en libertad, pero con la prohibición de salida del territorio nacional y retirada del pasaporte
La magistrada del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para 5 de los 14 detenidos en el operativo antidroga realizado de forma simultánea en los barrios de Arenales y Las Mesas, en la capital grancanaria, así como en Cardones, en Arucas.
El resto ha quedado en libertad, pero con la prohibición de salida del territorio nacional y retirada del pasaporte.
Los delitos por los que se les investiga son contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. La causa se mantiene bajo secreto de sumario.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Fiscalía Anticorrupción admite a trámite una segunda denuncia contra la Sociedad de Promoción
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria