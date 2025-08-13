A prisión 5 de los 14 detenidos por el operativo antidroga de Las Palmas de Gran Canaria

La magistrada del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para 5 de los 14 detenidos en el operativo antidroga realizado de forma simultánea en los barrios de Arenales y Las Mesas, en la capital grancanaria, así como en Cardones, en Arucas.

El resto ha quedado en libertad, pero con la prohibición de salida del territorio nacional y retirada del pasaporte.

Los delitos por los que se les investiga son contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. La causa se mantiene bajo secreto de sumario.