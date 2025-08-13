A prisión 5 de los 14 detenidos por el operativo antidroga de Las Palmas de Gran Canaria

El resto ha quedado en libertad, pero con la prohibición de salida del territorio nacional y retirada del pasaporte

Operativo realizado el lunes en la calle Molino de Viento, en el barrio de Arenales.

Operativo realizado el lunes en la calle Molino de Viento, en el barrio de Arenales. / J.PEREZ CURBELO

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La magistrada del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para 5 de los 14 detenidos en el operativo antidroga realizado de forma simultánea en los barrios de Arenales y Las Mesas, en la capital grancanaria, así como en Cardones, en Arucas.

Los delitos por los que se les investiga son contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. La causa se mantiene bajo secreto de sumario.

