Nuevas pérgolas, vallados y pavimentos: las escuelas infantiles de Las Palmas de Gran Canaria se renuevan para el próximo curso

Seis escuelas infantiles de Las Palmas de Gran Canaria se renuevan para el curso escolar que empezará el próximo septiembre. Las obras que se están llevando a cabo en los centros, aprovechando el periodo estival en el que no hay clases, abarcan tanto labores de mantenimiento como algunas mejoras y adaptaciones para el calor y la seguridad de niñas y niños, así como el embellecimiento de los espacios. En total, las obras disponen de un presupuesto de 100.000 euros para este año.

Uno de los objetivos de las reformas es reponer vallados, pérgolas y pavimentos para adaptarlos con materiales más blandos y seguros, así como para servir de prevención durante los episodios de calor. También se están mejorando las cubiertas y retirando verjas, entre otras acciones, en función de las necesidades de cada escuela. Buena parte de los trabajos están enfocados en la creación de más espacios de sombra y nuevas pérgolas, adaptándolas a los árboles ya existentes en los patios.

Seis centros

Los centros donde se están llevando a cabo las reformas, que comenzaron en el mes de julio y finalizarán en la segunda quincena de agosto, son Bambi (Cruz de Piedra), Dumbo (El Lasso), Heidi (Schamann), La Sirenita (Tamaraceite), Princesa Tenesoya (Pedro Hidalgo) y Los Pitufos (San Antonio).

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, junto con la concejala de Educación, Nina Santana, ha visitado este jueves la Escuela Municipal Bambi, ubicada en el Residencial Cruz de Piedra, para presenciar el avance de estas actuaciones de mejora que abarcan tanto los espacios educativos como lúdicos.

Un proceso participativo

Santana explicó durante la visita que también se está desarrollando un proceso participativo con las familias de las niñas y niños de las 11 escuelas infantiles del municipio para conocer qué elementos quieren en los patios de los colegios. Entre ellos, destacan las fuentes, los bancos, una mayor presencia de árboles y la renaturalización de sus espacios.

Darias, por su parte, señaló que estas intervenciones "contribuyen al desarrollo personal, social y emocional de nuestros niños y niñas", y buscan que el alumnado "encuentre sus escuelas en mejores condiciones que cuando las dejaron" para su regreso a las aulas en septiembre.