El juez investiga la empresa que rediseña la estación de Hoya de la Plata

La Justicia tiene bajo el punto de mira a TDA Arquitectura y Urbanismo 2002, la empresa que rediseñará la estación de la Metroguagua en Hoya de la Plata. La Fiscalía Anticorrupción incluye este estudio en un entramado empresarial vinculado con el exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Manuel Setién, principal investigado en el Caso valka, y su esposa. La investigación que lleva adelante el juez Rafael Passaro pretende esclarecer si Setién se enriqueció de la dirección de obra y redacción de este y otros proyectos.

El Consistorio adjudicó esta semana a TDA Arquitectura y Urbanismo 2002 la revisión del proyecto de la estación de Hoya de la Plata. Este contrato se formaliza dado que el documento original, redactado en 2018 por el mismo estudio, ha quedado desfasado. Los trabajos llegaron a salir a concurso y se adjudicaron en 2021. La constructora que se hizo con el proyecto, Joca Ingeniería y Construcciones, lo abandonó en enero de 2023 cuando tan solo había firmado el 5% de los trabajos.

El fiscal Javier Ródenas describe en la investigación una estructura empresarial en la que hay implicadas hasta seis compañías vinculadas con Setién y su esposa: Set Arquitectura, Drug Store Gran Vía, Calidad y Gestión en Arquitectura, Construcciones Roycarl Canarias, Navagardi y Miranda Flores Arquitectura. En este sentido, según el Ministerio Fiscal, TDA Arquitectura y Urbanismo 2002 figura como administrador único de Calidad y Gestión en Arquitectura.

Tres proyectos de relevancia

El fiscal cita que existen al menos tres proyectos de relevancia que Geursa ha encargado a TDA Arquitectura y Urbanismo 2002 en los últimos años: la estación de Hoya de la Plata, la pasarela de La Cícer y la biblioteca municipal de Las Canteras. No obstante, el estudio, con sede en Barcelona, lleva décadas trabajando con el Consistorio -de su autoría son el Auditorio alfredo Kraus o el Edificio de Usos Múltiples-.

Los querellados en la causa -el caso implica también a la ex gerente de Geursa, Marina Más, entre otros-, habrían abusado presuntamente «de una relación de su poder público» en el ejercicio de sus funciones para imponer a los directores de obra, redactores de los proyectos modificados en las obras como «vehículo fraudulento», por lo que podrían asegurarse las ventajas «negociadas con las adjudicatarias».

Esta presión se habría utilizado, según el fiscal, para incrementar el coste de las certificaciones de obra, incluyendo gastos de ejecución con base en modificados, como medio para que la empresa adjudicataria se asegurase el enriquecimiento personal. Es más, precisa que los ingenieros y redactores de proyectos que no se plegaban a las presiones e imposiciones resultaban después despedidos y cesados en su relación laboral con Geursa.

Registros en el domicilio de Setién

Durante los registros perpetrados por la Guardia Civil en el domicilio de Setién, los agentes incautaron un Iphone 14 Pro, ocho pendrives, dos ordenadores portátiles, un ipad, otros dos teléfonos móviles y un disco duro de 500 GB. Una de las principales líneas de investigación del caso desde que este fuera destapado por la Fiscalía hace ahora un año centra sus pesquisas en el acceso remoto que tenía el ex jefe de Urbanismo desde un ordenador portátil en su casa a las redes internas de Geursa utilizando las credenciales de Marina Más.

Este acceso enmascarado a las redes internas de Geursa lo habría realizado Setién entre mayo de 2023 y enero de 2024, cuando ya estaba jubilado. Rafael Passaro, titular del Juzgado de Instrucción número 2, ha encargado a la Guardia Civil una pericial informática que permita conocer qué información habría manejado el ex jefe de Urbanismo durante todo ese tiempo que tuvo acceso remoto.

La estación de la MetroGuagua de Hoya de la Plata / La Provincia

Proyecto de Hoya de la Plata

El PP alertó esta semana que el Ayuntamiento de la capital volviera a confiar en TDA Arquitectura y Urbanismo para rediseñar el proyecto de Hoya de la Plata dada su situación. El edil de Urbanismo, Mauricio Roque, argumentó a su vez que esta fue la única empresa que se presentó al concurso y que sobre la misma no consta nada que le impida concurrir, al tiempo que tachaba las quejas de los populares de «un nuevo ataque» a la profesionalidad «y el buen hacer de los empleados públicos».

La empresa que está bajo el punto de mira redactó el proyecto de la estación de la Metroguagua por 336.135 euros, además de 314.706 por la dirección de obra. Ahora cobrará otros 64.269 euros por el rediseño del proyecto original. Según explicó Roque a este diario, deberán actualizar los precios de licitación, dado el tiempo que ha pasado inflación mediante, además de incluir posibles avances tecnológicos, de código técnico y cambios legislativos. También deberán adaptarlo a los imprevistos que surgieron durante la obra que quedó sin terminar.

La estación de Hoya de la Plata, que servirá de terminal del nuevo medio de transportes, incluye salas de control, talleres y espacio de ocio. El Ayuntamiento contaba con una subvención del Ministerio de Transportes de 10 millones de euros -aunque se licitó por 8,1 millones- que tuvo que ser devuelta, con intereses, al no poder ejecutarse; en su lugar, la financiación ahora proviene del Fdcan.