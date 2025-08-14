Masdanza pierde el apoyo público tras la investigación a su directora

El Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias (Masdanza) ha perdido el apoyo económico municipal para la realización del que es uno de los eventos culturales de más peso de la ciudad.

El anuncio tiene lugar en un momento en el que la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas indaga en los contratos que la directora de la festival, Natalia Medina, habría recibido por parte de la Sociedad de Promoción, entre los años 2022 y 2024.

Una investigación que inició a raíz de la denuncia interpuesta por el Partido Popular hace un año por presunta malversación de fondos públicos y prevaricación dirigida a la entidad y a otros miembros del gobierno municipal, además de a la propia Sociedad de Promoción, en la que, además, Medina fungía como consejera.

Aunque el Consistorio no aclaró las razones por las que les retira el presupuesto, fuentes municipales subrayaron que siguen considerando a Masdanza «como uno de los eventos culturales importantes de la cuidad» y que se le llegó a plantear «un cambio en las relaciones», pasando de patrocinador a colaborador. «Esa colaboración comportaba un compromiso de financiación. Lamentamos que la propuesta no haya sido aceptada», concluyeron.

El Ayuntamiento ha ejercido hasta ahora como promotor principal del festival, al que se le tenía asignado un presupuesto de 440.000 euros. La nueva propuesta de «colaboración» que el Consistorio ha planteado al festival se trata de ayudar «en especie», pero sin precisar tampoco, de qué manera.

Comunicado

La organización de Masdanza emitía el jueves un comunicado en el que señalaba que «debido a la decisión del Ayuntamiento, patrocinador principal del festival, de no apoyar la celebración de la 30ª edición, nos vemos obligados a cancelar la Sección Oficial Internacional, que incluye los Certámenes de Solos y Coreográfico». Aún así, aclararon que el resto de la programación sí se llevará a cabo, pero que será «gracias al respaldo del Ministerio de Cultura, el Gobierno de Canarias y el Cabildo insular».

La directora del festival, Natalia Medina, y ex consejera de la Sociedad de Promoción, no quiso dar más declaraciones y se remitió al texto hecho público. Añadió que en los próximos días convocará a una rueda de prensa para dar detalles, así como para explicar cómo quedará la reprogramación del festival. En la Sección Internacional iban a participar 60 programadores, además de 40 artistas.

Este cambio se engloba en el contexto de la investigación que la Fiscalía realiza a la Sociedad de Promoción por presuntas irregularidades en la contratación de fiestas, a raíz de las denuncias presentadas por la oposición.

Historia de una investigación

Natalia Medina no solo es la creadora del Festival Masdanza y su directora artística, sino que también fue consejera de la Sociedad de Promoción desde el año 2020 hasta el pasado 10 de julio, fecha en la que presentó su dimisión. Una renuncia que fue trasladada al Consejo de Administración de la entidad días después.Para entonces la polémica ya estaba servida.

La versión oficial de la coreógrafa fueron «motivos personales», pero lo cierto es que su empresa ‘Qué tal Estás’, se encontraba bajo investigación por parte de la Fiscalía por, supuestamente, haber recibido de la entidad pública de la que era consejera varios de los contratos para que su sociedad realizara eventos culturales como el propio Masdanza o el Across Hip-Hop, una actividad que se realizaba en los distritos para acercar la danza contemporánea a los más jóvenes.

La investigación de Anticorrupción comenzó tras la admisión a trámite de la primera denuncia presentada por el PP el 14 de junio de 2024. En ese escrito solo señalaban a la alcaldesa Carolina Darias, a la actual presidenta de Promoción, Inmaculada Medina, a la exconcejala Encarna Galván y a la propia Sociedad de Promoción.

El 30 de julio se presenta una segunda denuncia y en ella se añade a la directora de Masdanza y entonces consejera de Promoción, Natalia Medina.

En este nuevo escrito se apunta a un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos y subraya la existencia de un supuesto entramado de empresas que se habría beneficiado de adjudicaciones a través de un modelo de fragmentación de contratos y de negociado de publicidad -asignaciones a dedo- para llevar a cabo diferentes actos culturales y de fiestas.

Entre la decena de empresas señaladas se encuentra la de Medina, ‘Qué tal Estás’, sobre la que los denunciantes apuntan que se habría beneficiado de contratos por 1.600.000 euros entre los años 2022 y 2024, cuando aún era consejera de la entidad municipal dejando constancia de una supuesta incompatibilidad al tener, tanto su sociedad mercantil, como la propia empresa pública el mismo objeto social.