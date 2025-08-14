Oportunidad de vivienda en Las Palmas de Gran Canaria: el estilo y la luz se instalan contigo desde el primer día

Hay viviendas que parecen esperar a su dueño perfecto, con cada detalle pensado, cada rincón cuidado y esa sensación inmediata de hogar. En Triana, una de las zonas más codiciadas de Las Palmas de Gran Canaria, se abre la puerta a un espacio donde el estilo no es un añadido, sino el hilo conductor de toda la casa.

Este piso, completamente reformado y amueblado, no es solo una dirección privilegiada en el mapa, sino una invitación a vivir rodeado de luz, comodidad y todo lo que la ciudad ofrece a pocos pasos.

Un hogar hecho para entrar y quedarse

En la quinta planta de un edificio tranquilo, sin viviendas vacacionales, se encuentra esta joya inmobiliaria de 56 m² construidos (49 m² útiles). La reforma ha sido integral y el diseño, obra de un interiorista, ha buscado el equilibrio entre modernidad y calidez.

El salón-comedor se abre como un espacio acogedor y funcional, perfecto para reuniones íntimas o para disfrutar de un café mientras la luz natural entra a raudales. La cocina, completamente nueva y equipada con electrodomésticos, invita a estrenar recetas sin perder un ápice de confort.

La calle de Triana, en una imagen de archivo / LP/DLP

La vivienda cuenta con dos dormitorios dobles, cada uno pensado para ofrecer descanso y privacidad. El baño moderno, con acabados actuales y líneas limpias, completa un conjunto donde cada elemento se ha elegido con intención.

“Cuando encuentras una casa así, no hay que pensarlo mucho: es moderna, funcional, segura y lista para entrar a vivir hoy mismo”, señala Matteo Catalano, agente de Elite Real Estate.

Ubicación que marca la diferencia

Vivir aquí es disfrutar de una de las localizaciones más privilegiadas de la capital. Triana ofrece tiendas, restaurantes, servicios y está a pocos pasos tanto de Playa de Las Canteras como de Vegueta, el casco histórico. La vivienda permite moverse entre la tranquilidad y la vida urbana sin renunciar a ninguna de las dos.

“Vive rodeado de tiendas, restaurantes, servicios y a pocos pasos de Playa de Las Canteras y Vegueta. Aquí encontrarás el equilibrio perfecto entre tranquilidad y vida urbana”, destacan desde la agencia.

Construido en 1972, el edificio mantiene su carácter y solidez, con un mantenimiento impecable y ascensor. La planta quinta interior asegura un ambiente silencioso y resguardado, ideal para quienes buscan paz en pleno centro.

El inmueble se ofrece por 249.000 euros, una inversión ajustada a su calidad, ubicación y estado. Para más información o concertar una visita, se puede contactar con Matteo Catalano de Elite Real Estate en el teléfono +34 692 337 771.