Plaga de ratas en La Paterna: comienza la captura de gallos para evitar la proliferación de roedores

Continúan las actuaciones para atajar la plaga de ratas en La Paterna. Después de que vecinas y vecinos de este barrio de Las Palmas de Gran Canaria detectasen la presencia de roedores, una empresa especializada en el control de plagas realizó una inspección previa a los trabajos de desratización que se están llevando a cabo desde la semana pasada. Como parte de ellos, este jueves se ha comenzado a capturar y retirar los gallos y las gallinas que hay en la zona, y que contribuyen a la aparición de roedores.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha apuntado que las aves serán trasladadas a granjas, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Bienestar Animal, y con unos protocolos especializados para minimizar su estrés durante los traslados. Asimismo, ha recalcado la importancia de la colaboración ciudadana para no dar de comer a los animales en la calle, puesto que ese es uno de los factores que atrae la presencia de ratas.

El Ayuntamiento inicia una actuación especial de retirada de aves en el barrio de La Paterna / LP/DLP

Sanciones y raticidas

En la primera jornada de retirada de gallos y gallinas, que ha tenido lugar este jueves 14 de agosto, se ha capturado más de una veintena de aves, lo cual también evitará que sean envenenadas con los raticidas.

De este modo, la Policía Local, a través de su Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC), está controlando el entorno para sancionar a quienes alimentan a los gallos y las gallinas que habitan en el lugar, en colaboración con otras áreas municipales.

Actuaciones en otros barrios

Otras de las acciones que se están llevando a cabo incluyen tapar los orificios y madrigueras, desbrozar la vegetación, hacer uso de los raticidas correspondientes y colocar cepos en puntos estratégicos para, posteriormente, hacer seguimiento del foco. Por su parte, Darias apuntó que más adelante se actuará en otros barrios de la capital grancanaria donde así se requiera.

Algunas de las áreas donde se implementarán estas acciones en las próximas semanas son Tamaraceite, Lomo Blanco, El Batán o El Lasso. "Estamos actuando con determinación", añadió la alcaldesa, recordando la reciente licitación del contrato de plagas en la ciudad a la empresa Ezsa Sanidad Ambiental.

Contrato de control de plagas

Este contrato, por un importe de 821.593'02 euros, tiene una duración inicial de dos años prorrogables hasta un máximo de tres anualidades adicionales.

El servicio también contempla intervenciones en espacios con mayor incidencia de plagas, considerados puntos críticos, así como la atención y evaluación de las reclamaciones ciudadanas en las zonas afectadas. Para notificar un posible brote al servicio, la ciudadanía podrá contactar a través del correo electrónico controldeplagas@laspalmasgc.es o el teléfono 928 448 745.

Por otro lado, además del control ordinario, la empresa deberá desarrollar dos campañas intensivas de lucha contra roedores: una en primavera (abril y mayo) y otra en otoño (octubre y noviembre), utilizando productos con mayor concentración o principios activos alternativos para incrementar su efectividad.