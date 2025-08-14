¿Qué hacer este puente en Las Palmas de Gran Canaria? Cinco planes en cinco barrios

Esta semana de agosto viene con un fin de semana largo con motivo del festivo por la Virgen de la Asunción. El puente trae consigo actividades religiosas y populares en Las Palmas de Gran Canaria, que van desde los actos previstos en honor a la Virgen hasta un cine al aire libre, pasando por las fiestas patronales de San Lorenzo, que ofrecen una combinación entre ambos.

Actos por la Virgen de la Asunción

Empezando por los actos religiosos, este viernes 15 de agosto, día central de las fiestas, se celebrará la procesión de Nuestra Señora de la Asunción, de 12:00 a 13:00 horas, con salida desde la iglesia de Tafira Baja, en la calle Tucumán, para continuar por las calles Patagonia y Salta, y regresar posteriormente a la parroquia. A continuación, la Plaza de Tafira Baja acogerá un encuentro vecinal con degustación gastronómica y ambientación musical a lo largo de la tarde, en horario de 13:00 a 20:00 horas.

Las fiestas concluirán el sábado 16 de agosto con una fiesta infantil que incluirá hinchables, talleres, chocolatada y juegos tradicionales, de 11:00 a 14:00 horas, en la Plaza de Tafira Baja. Por la noche, a partir de las 21:00 horas, la misma plaza será escenario de una verbena que se prolongará hasta las 2:00 horas

Actos en honor a San Pío X

Los actos religiosos también llegan a La Isleta pero, en esta ocasión, serán en honor a San Pío X. Las fiestas ya dieron el pistoletazo de salida este jueves 14 de agosto, y su programa continuará el viernes con una fiesta infantil con castillo hinchable, globoflexia y pintacaras que tendrá lugar a partir de las 12:00 horas.

Al día siguiente tendrá lugar un mercadillo solidario a beneficio de Cáritas en la parroquia que desplegará sus productos desde las 12:00 horas. A continuación, al mediodía, se celebrará un pasacalle de papahuevos, que será la antesala de un desfile artístico a las 19:30 horas.

Ya por la noche, el Ballet Sensaciones, Pedro Daktary, Elba García, Drag Deneyden y Dácil Suárez pondrán la música, el baile y el humor con una gran gala artística, que finalizará con la verbena a cargo del Dúo Azahar en el escenario de la calle Aceró.

El domingo 17 de agosto será el turno para que los vecinos y vecinas de La Isleta disfruten de un concierto de arpa de Armando Santana en la parroquia de San Pío X, mientras que los más pequeños y pequeñas tendrán actividades infantiles y juegos tradicionales a partir de las 12:00 horas.

Fiestas patronales de San Lorenzo

Mientras tanto, continúan las fiestas patronales en San Lorenzo, que comenzaron el pasado 1 de agosto y llegarán a término el 23 de agosto. Para este puente, tienen prevista a las 12:00 horas la procesión de la copatrona Bienaventurada Virgen del Buen Suceso, que estará acompañada por e la Agrupación Musical San Isidro Labrador de Montaña Cardones durante su recorrido por las calles del pueblo.

En cuanto a actos populares, una fiesta de la espuma refrescará el ambiente desde las 13:00 horas y, un rato después, tendrá lugar la Noche de Versiones con los grupos Tacones Rojos, Salvapantallas y La Chica de Ayer, a partir de las 21:30 horas.

Al día siguiente, el sábado 16 de agosto, tendrá lugar a las 12:00 horas el IV Encuentro de Papagüevos, que contará con el acompañamiento musical de la Banda Guayedra. Para el acto acudirán papagüevos de Guanarteme, San Isidro de Gáldar, Las Mesas y, por supuesto, de San Lorenzo, como anfitrión.

A las 17:30 horas será el turno de la Gala Infantil con la actuación de Los Musipops y, más tarde, a las 22:00 horas, el Grupo Musical Sombra del Aguayro ofrecerá un concierto. Para finalizar la noche, el grupo Leyenda Joven dirigirá una verbena que llenará San Lorenzo de música y baile.

Para el domingo 17 de agosto, el pueblo acogerá un mercado agrícola de 8:00 a 13:30 horas que, hacia las 11:30, estará acompañado de una actuación folclórica. Poco después de terminar con el mercado, a las 14:30 horas, la Verbena del Solajero servirá de escenario a los grupos Yony y Aya y Géminis, cuyas actuaciones irán seguidas de unos voladores para anunciar el final de los festejos populares de San Lorenzo.

Cine al aire libre, rutas y talleres en familia

Paralelamente, este puente será una oportunidad para disfrutar de algunos clásicos del cine al aire libre. El ciclo 'Vamos al cine' es una iniciativa municipal que llevará varias películas a distintos barrios, siendo el turno en esta ocasión de Guanarteme, que podrá disfrutar de distintas proyecciones al aire libre en su Plaza del Pilar.

El viernes 15 de agosto será el turno de Encanto a partir de las 19:30 horas y, más tarde, podrá verse A veinte pasos de la fama, a las 21:30 horas. Al día siguente, el sábado 16 de agosto, será el turno de Buffalo kids a las 19:30 horas y, para terminar, se proyectará El gran showman a las 21:30 horas.

Finalmente, la mayoría actos previstos para la octava edición de LPA Estación tienen las entradas agotadas. Algunos, sin embargo, todavía pueden acoger a algunas personas que se animen a última hora, como la ruta Navegando de noche por Las Palmas de Gran Canaria con Keep Sailing, el 15 de agosto, o un taller familiar de batucada para el 16 de agosto.