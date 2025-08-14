Vegueta tiene nombre de mujer

LPA Estación vuelve este agosto con su octava edición, una cita ya imprescindible para quienes quieren descubrir la ciudad desde nuevas miradas, apoyando así al tejido social, económico y turístico de Las Palmas de Gran Canaria. Entre las propuestas más especiales, destaca el recorrido "Vegueta con nombre de mujer", un paseo que invita a mirar la ciudad como un ser vivo y a descubrir a aquellas mujeres invisibles que, con su esfuerzo, han sostenido, cuidado y construido la historia de la capital.

El programa es tan variado como la propia ciudad: experiencias gastronómicas y brunchs, recorridos en guagua turística, rutas de senderismo, talleres creativos, visitas guiadas, música en directo, degustaciones gourmet, coctelería, rutas en bicicleta, conciertos, museos y actividades pensadas para toda la familia.

La ruta arrancó en la emblemática Plaza de Santa Ana, corazón de Vegueta, rodeada por la majestuosa Catedral, el Ayuntamiento y las Casas Consistoriales. La primera parada fue la casa de Viera y Clavijo, figura cumbre de la Ilustración canaria. Allí se reveló una historia apenas contada: la de su hermana María Joaquina, artista polifacética —poeta, pintora y escultora— que nutrió intelectualmente a su hermano, contribuyendo en silencio a su renombre.

El recorrido continuó hacia la Plaza del Espíritu Santo y el Hospital San Martín, hoy convertido en centro cultural, pero que en otro tiempo fue casa cuna para niños expósitos, atendida por monjas. También se visitó el convento de Santo Domingo, recordando la labor de mujeres y colegios religiosos en la educación y la alfabetización de la ciudad.

Recorrido "Vegueta con nombre de mujer" / José Pérez Curbelo

Los nombres de algunas calles de la capital también guardan memoria femenina. Es el caso de sor Jesús, superiora de las Hijas de la Caridad en el Hospital San Martín, o sor Brígida Castelló, fundadora de dos internados en Vegueta: el de Niñas de Los Ángeles y el de San Antonio, para niños. La calle que lleva su nombre discurre junto al internado que ella impulsó.

En la plaza de La Portadilla, el homenaje fue para las lavanderas, mujeres que hasta bien entrado el siglo XX ganaban su sustento lavando ropa ajena en lugares como el Barranco de Guiniguada. Cargaban cubos pesados, frotaban la ropa sobre piedras, la aclaraban en el agua corriente y la tendían al sol, soportando frío, calor y humedad. Eran, en su mayoría, mujeres humildes, viudas o esposas de marineros ausentes, que trabajaban sin contrato ni derechos, pero tejían redes de apoyo mutuo en lavaderos que eran tanto centros de trabajo como foros de encuentro, donde corría el agua y también las noticias y los consejos.

Ese trabajo, reservado casi exclusivamente a mujeres, reflejaba la división sexual del trabajo: las tareas de limpieza y cuidado se consideraban “domésticas” y, por tanto, menos valoradas, a pesar de su papel esencial en la vida urbana.

Porque, a lo largo de la historia, las mujeres han sido la base de las relaciones sociales y también económicas. Aunque muchas han permanecido en la sombra, su labor ha hecho posible que otros salieran a ganarse la vida y que las familias prosperaran. Sin embargo, en pleno 2025, ese trabajo invisible sigue sin reconocerse como merece: las ayudas para quienes ejercieron de amas de casa durante décadas se limitan a la prestación no contributiva, una pensión mínima por una dedicación de 24 horas al día, 7 días a la semana, sin vacaciones ni descanso.

Escribió Maira Kalman en el libro Mujeres sosteniendo cosas que, ante la pregunta «¿Qué sostienen las mujeres?», ella misma se responde «El hogar, la familia, los hijos, la comida, las amistades, el trabajo de ser humano, los recuerdos, los problemas, las tristezas, los triunfos y el amor. Nunca hay un final para sostener. Y, ciertamente, hay a menudo la sensación de nunca hacer lo suficiente».