El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria arremete contra el parque urbano que impone el Puerto

La guerra sigue abierta entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas. El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, subrayó en una entrevista concedida a este periódico que el parque urbano que el Puerto acaba de sacar a licitación en su primera fase «no aportará nada a los ciudadanos» y califica la actuación prevista «de bastante mediocre».

El mismo día que Roque hiciera estas declaraciones, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, reprochó al Ayuntamiento de la capital en un comunicado la falta de consenso y que siguen a la espera del traslado de las naves de Cruz Roja y del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para poder poner en marcha la segunda fase del parque urbano.

Pero, ¿de dónde viene este desencuentro? En el pasado mandato, los entonces alcalde, Augusto Hidalgo, y presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, ambos del PSOE, presentaron un proyecto en fase de borrador para crear un parque de 50.000 metros cuadrados que significaría soterrar parte de la Avenida Marítima, que permitiría crecer el parque Santa Catalina, habilitar un gran espacio polivalente para eventos como el Carnaval y reordenar la entrada sur del recinto portuario.

Saltó todo por los aires

Tras los comicios municipales de 2023, la relación entre Carolina Darias y Beatriz Calzada, de Coalición Canaria, comenzó con buen pie, pero a mediados de 2024 saltó todo por los aires con reproches por ambas partes. La nueva dirección de la Autoridad Portuaria rechazaba la posibilidad de aglutinar en este nuevo espacio las fiestas por motivos de seguridad, por lo que el consenso en el plan puerto-ciudad quedaba roto.

La nacionalista Calzada presentó en su lugar una nueva propuesta de parque de unos 25.000 metros cuadrados ocupando el ya desaparecido parquin de Sagulpa en el Sanapú y el espacio de las naves de ayuda humanitaria. Además, la idea era introducir un museo dedicado al Puerto.

En cualquier caso, dado que las naves de ayuda humanitaria siguen allí y sin fecha prevista para su traslado, la Autoridad Portuaria ha optado por presentar y sacar adelante una primera fase que se ciñe a los 11.000 metros cuadrados del ya desaparecido parquin entre el acuario Poema del Mar y la pasarela Onda Atlántica.

Oportunidad única

Roque apunta que la Autoridad Portuaria presentó un parque alternativo que «quitaba» la conexión con la ciudad, de tal manera que la propuesta quedaba limitada al ámbito del Sanapú y las naves. Por eso, «entendemos que a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria nada les va a aportar», al tiempo que resalta que «teníamos una oportunidad única a través de Santa Catalina y esto [el proyecto alternativo] la quiebra».

El concejal detalla que esta alternativa que el Puerto acaba de sacar a licitación con una inversión de 1,1 millones de euros cumple con los parámetros legales, «por eso le hemos dado la compatibilidad urbanística»; al mismo tiempo que matiza que se trata de un proyecto desfasado: «es una actuación que ya no está pensada para la ciudad; ese planeamiento es de 2013 y estamos en 2025».

Infografía de la primera fase del futuro parque urbano del Puerto. / Autoridad Portuaria

Desde el Ayuntamiento reconocen que la financiación prevista para el traslado de las naves, 11 millones de euros, se ha retrasado en las anualidades del Fdcan, dado que no pretenden invertir tal cantidad en un proyecto que, bajo su punto de vista, no beneficiará al conjunto de la capital. Ese parque «va a quedar encuadrado dentro del Puerto sin conexión ninguna con la ciudad», recalcó Roque durante la entrevista.

«Estamos abiertos al diálogo»

No obstante, el edil de Urbanismo reconoce que para hacer la propuesta integral habrá que «resolver un asunto complejo», refiriéndose a la reordenación de la entrada sur al Puerto, dado que el proyecto presentado por Hidalgo e Ibarra contemplaba modificar la rotonda y enlaces frente al centro comercial El Muelle para poder crear un espacio unificado e integrado detrás de Santa Catalina.

Con todo, Roque subraya que están abiertos hablar con la Autoridad Portuaria y reconducir la situación: «No tiramos la toalla, insistiremos y convenceremos y estamos abiertos al diálogo». La idea es retomar las relaciones para poder continuar con el desarrollo del plan puerto-ciudad que venía desarrollándose desde los años 2000, mediante el cual se ha creado ya la pasarela Onda Atlántica y el frente marítimo hasta la Base Naval.

Por otro lado, Calzada remitió el miércoles pasado un comunicado en el que señalaba que el estudio de movilidad que han elaborado fue enviado al Ayuntamiento el 30 de junio y «aún no ha dado respuesta». La Autoridad Portuaria también recordó el retraso en el traslado de las naves humanitarias para poder poner en marcha la segunda fase del parque del Sanapú. En este sentido, la presidenta solicitó al Consistorio que se pronuncie si hará el traslado o no de las naves y en ese caso estudiar la viabilidad para ejecutar la obra con inversión propia y no municipal.