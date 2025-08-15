El centro de Aprosu de Tamaraceite se equipa para 35 plazas

El Cabildo financiará con 700.000 euros el nuevo centro diurno de 35 plazas de la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas (Aprosu) para ampliar la red asistencial insular con un espacio accesible, moderno, diseñado para ofrecer una atención personalizada y plenamente integrado en la ciudad gracias a su ubicación en el corazón del barrio de Tamaraceite, informó ayer el gabinete insular de comunicación.

La aportación del Cabildo cubrirá la adquisición del local de 320 metros cuadrados, su reforma y equipamiento y se tramita a través del Área de Presidencia. Su titular, Teodoro Sosa, entregó ayer a la dirección de Aprosu la certificación del primer pago de 400.000 euros en el marco de la visita a las obras de adaptación del inmueble junto a la consejera de Política Social, Isabel Mena.

El pasado año se procedió a la puesta en funcionamiento de 71 nuevas plazas para atender a las personas con discapacidad intelectual. Además, los nuevos centros de Adepsi, Apadis o San Juan de Dios, junto a los que construye el Cabildo, caso del futuro CADI de Tamaraceite o el centro diurno de La Paterna, «van a poner a Gran Canaria a la cabeza del archipiélago en la atención a la discapacidad intelectual para atender de manera prácticamente inmediata a todas las personas que salen del sistema educativo a los 21 años», dijo Mena.

La directora de Aprosu Juana Rosa destacó que el Proyecto Tamara, nombre genérico del centro de la organización en Tamaraceite, «es mucho más que un edificio y supone una apuesta por la inclusión y un paso decisivo para reducir la lista de espera» en Las Palmas de Gran Canaria.

Mientras, la gerente de Aprosu, Carmen Delia Arencibia, recalcó que «no es solo un centro, sino una oportunidad» para «seguir aprendiendo en su entorno».

El futuro centro permitirá reducir sobrecarga familiar, favorecer la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, evitar el deterioro de las personas con discapacidad intelectual por la permanencia en su hogar, promover la autonomía y empoderar a las personas a través del pleno ejercicio de sus derechos.