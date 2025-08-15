Coches antiguos y cine: así es fue la ruta LPA Estación en Las Palmas de Gran Canaria

Con una chaqueta de paño, camisa de hilo, gafas de sol, un sombrero bien encajado en la cabeza y con una maleta en la mano, Daniel Belizario se apeó del coche, un Ford verde con grandes faros que ya recorrían las calles del Archipiélago Canario hace cien años y que forma parte ahora de la colección del Museo del Automóvil de Gran Canaria.

Junto a una amiga que también quiso adaptar su vestimenta a otros tiempos, se subió a uno de los siete coches antiguos que este sábado recorrieron la ciudad para promocionar Las Palmas de Gran Canaria como un gran plató de cine, visitando algunos de los escenarios urbanos de la gran pantalla.

Esta es una de las actividades que ofrece la iniciativa LPA Estación, impulsada por la Concejalía de Turismo que dirige Pedro Quevedo para dar a conocer la ciudad desde diferentes perspectivas.

Ruta cinematográfica por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en coches antiguos / Andrés Cruz

La ruta

Daniel y su amiga son unos apasionados de la historia, y después de que el año pasado llegaran tarde para apuntarse en las rutas históricas que ofertó el Ayuntamiento de Las Palmas dentro de este programa estival, este año decidieron estar atentos para no perderse la oportunidad.

La ruta era sencilla: desde el Hotel Santa Catalina hasta la plaza de Las Ranas, el Teatro Guiniguada, el Auditorio Alfredo Kraus y el Mirador de La Cornisa, para volver nuevamente al Hotel Santa Catalina.

Los vehículos de la ruta, a su paso por el Teatro Pérez Galdós. / Andrés Cruz

En cada una de estas paradas, el guía compartía con la veintena de participantes información y curiosidades de los rodajes cinematográficos que se han realizado en la Isla, algunos de ellos con la participación de los vehículos antiguos en los que durante la mañana de este sábado recorrían la ciudad.

Joyas

Entre ellos había un Studebaker de 1926, varios Ford, un Dodge y un Chevrolet que han resistido al paso del tiempo gracias a los extremados cuidados que reciben en el Museo del Automóvil de Gran Canaria.

En este lugar, informa el Ayuntamiento capitalino, se les realizan de forma periódica trabajos de mantenimiento de sus cromados, se tratan sus elementos de madera para evitar la aparición de carcoma y otros insectos, así como los pulidos y abrillantados a las carrocerías tan emblemáticas de la época en la que fueron construidos. Este museo, que está a punto de abrir sus puertas al público, alberga más de 200 vehículos antiguos y clásicos destinados a los amantes del motor. El 90% de los vehículos ya han sido reacondicionados y están listos para cualquier actividad.

Espectáculo

Su paso por las calles de la capital despertaba el asombro entre los transeúntes, que aprovechaban esta ocasión para fotografiar y grabar vídeos con su móvil, sobre todo cuando estaban estacionados. Ese era el caso de Juan Miguel Déniz, que se confiesa un aficionado a los coches de todas las épocas y grababa vídeos de los detalles de cada uno de ellos.

Una de las paradas de la ruta, en la que el guía compartía detalles de rodajes en la capital grancanaria. / Andrés Cruz

Mientras a Daniel y su amiga les apasiona la historia, lo que llamó la atención de Antonio Ruiz y Mapi Alzola fueron los vehículos. Él cuenta que siempre habían tenido la ilusión de montarse en un coche antiguo y cuando vieron la oportunidad no quisieron desaprovecharla.

Para ellos, pasear por la ciudad durante tres horas subidos en estas joyas históricas no tiene precio, aunque confiesan que no es todo lo cómodo que pensaban. A pesar de ello, volverían a repetir la experiencia una y otra vez.

Nuevas oportunidades

LPA Estación continuará ofreciendo rutas especiales por la ciudad hasta el 24 de agosto y este lunes, por ejemplo, brindará un paseo por la historia del Puerto de Las Palmas.