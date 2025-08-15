Esta es la dama blanca que vigila Las Palmas de Gran Canaria desde hace décadas

Si vives en Gran Canaria, probablemente hayas pasado por delante de ella cientos de veces sin detenerte a pensar quién la creó o qué representa. Erguida frente al mar, junto a la autopista que conecta el sur con el corazón de la capital, una figura blanca y ondulante se recorta contra el cielo. Su nombre es Lady Harimaguada, y es mucho más que un simple hito urbano: es un pedazo de historia, arte y cultura canaria.

La creadora de contenidos Andrea Centol (@andreacentol) lo resume así: “Se trata de Lady Harimaguada, una escultura de hierro de más de cuatro metros firmada por Martín Chirino”. Una pieza que, aunque forme parte del paisaje cotidiano, guarda en su forma y en su origen el sello de uno de los escultores más influyentes de España.

Un centenario para recordar

Este 2025 marca el centenario del nacimiento de Martín Chirino (1925-2019), el artista grancanario que llevó la escultura abstracta española a los escenarios internacionales. “Martín Chirino es uno de los escultores más top canarios e incluso del panorama nacional, porque vivió muchos años en Madrid”, recuerda Andrea.

Su obra bebe del viento, del mar y de la herencia cultural de Canarias, fusionada con el arte de vanguardia que conoció en París, Londres y Madrid. Fue cofundador del Grupo El Paso, expuso en el MoMA de Nueva York y dejó huella en museos y calles de todo el mundo. En Las Palmas, su legado vive especialmente en la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, ubicada en el histórico Castillo de la Luz, y en el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), que él mismo ayudó a fundar.

Vista del litoral de la capital entre Lady Harimaguada y la Catedral donde está prevista la ampliación de la plataforma costera / Juan Castro

Maguadas, viento y feminidad

La Lady Harimaguada no es solo una escultura monumental de acero pintado en blanco. Su nombre y su forma se inspiran en las maguadas, jóvenes consagradas al culto en la sociedad aborigen grancanaria, y en las harimaguadas, las mujeres que las educaban. Representa, así, un símbolo de fuerza, feminidad y conexión con la tierra y el mar.

“Esta escultura está inspirada en el viento, las olas y el mar y representa fuerza y feminidad”, explica Andrea mientras destaca su ubicación estratégica, pues la obra parece dar la bienvenida a quienes llegan a la ciudad por la fachada marítima.

El cineasta turco Murat Firatoglu, con la Lady Harimaguada de plata. / lp/dlp

Icono cultural y cinematográfico

Inaugurada en 1996, la Lady Harimaguada se ha convertido también en el símbolo del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, cuya estatuilla reproduce la figura a pequeña escala. Su estilo abstracto, de líneas curvas y elegantes, conecta con la serie de “ladies” de Chirino, mujeres yacentes reinterpretadas en clave geométrica.

Como todo monumento junto al mar, su conservación es un reto: la salinidad y el contacto indebido de visitantes deterioran la estructura, pese a las advertencias de no trepar sobre ella.

Un paseo entre arte y mar

Visitar la Lady Harimaguada puede ser el punto de partida de una ruta artística por la capital, desde allí, un corto trayecto lleva al Castillo de la Luz, sede de la fundación que custodia buena parte de la obra de Chirino, y al CAAM, que en este centenario ofrece exposiciones para redescubrir su universo creativo.

Andrea lo tiene claro: “Si nunca has estado ahí, ya puedes estar organizando tu próxima quedada con tus amigas o tu próxima cita para ir, porque es un sitio superbonito que sí o sí tienes que visitar”.