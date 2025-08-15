Un Pizco de la esencia de Triana

En 1972 abrió sus puertas la sandwichería Pizco en la calle General Bravo, en una casona señorial con un amplio patio, que servía de refugio tanto para parejas homosexuales que buscaban un lugar donde no tener que ocultarse, como para pequeños grupos políticos que celebraban reuniones contrarias al franquismo en ese espacio íntimo y discreto.

En el local original había una sala enorme donde ensayaba gratuitamente un joven grupo de teatro canario llamado Profetas del Mueble Bar, que cada último viernes representaba una obra. Además, ese espacio permitía la celebración de cumpleaños e incluso bodas por su ambiente familiar: «Es como si tu prima tiene una casa en el campo a la que preguntas: "Oye, puedo hacer un asadero en tu casa." Pues igual», cuenta Natacha García, la gerente de la empresa.

Pizco siempre ha mantenido una relación especial con las niñas que estudiaban entonces en el colegio Dominicas, que merendaban en las mesas del local mientras hacían los deberes. En aquellos años con la ausencia de universidad en la isla, muchos grancanarios emigraban a estudiar a La Laguna y, aunque algunos se quedaron allí, en cada cumpleaños de sus hijos no faltan los sándwiches de Pizco, que su abuela se encarga de llevarlos en barco.

En 2004 el negocio traspasó a sus coordenadas actuales, sin embargo, la plantilla ha permanecido estable, casi todos eran familiares y quienes no, terminaron siendo parte de la familia. Esa continuidad generó confianza entre los clientes, pues cada vez que llegan les saludan por su nombre y saben si prefieren café descafeinado, azúcar moreno o sacarina.

Este rincón en el epicentro de la capital, alcanza el éxito sin promoción ostentosa en redes sociales, porque las verdaderas redes del local son aquellas tejidas por el apoyo de su clientela. Ya van por la cuarta generación de clientes que continúan una tradición familiar.

Iluminada González acudía a Pizco desde su etapa escolar y hoy sigue yendo con su hijo Eric, que tiene un autismo muy desarrollado y hasta los tres años no pudo masticar. Fue precisamente aquí donde pudo hacerlo por primera vez y, desde entonces, ha desarrollado un instinto extraordinario para distinguir al instante el sabor auténtico de los sándwiches frente a los intentos caseros de su madre, aunque los envuelva con el papel original del negocio. Eric visita el local al menos una vez por semana, y aunque no puede hablar, señala con el dedo índice los labios para expresar el deseo que Iluminada interpreta como «Quiero ir a Pizco».

La propietaria recuerda con cariño a Famara, una clienta fiel desde la infancia, la ha visto crecer, hacerse adolescente, llevar a su novio a merendar allí y formar su propia familia. En su momento más duro, con un diagnóstico de cáncer, incluso reprochó al médico: «Deberían poner una máquina de sándwiches de Pizco en la puerta, porque es lo que quita las náuseas, no la manzanilla».

Del mismo modo que Audrey Hepburn acudía a Tiffany’s en la película Desayuno con diamantes para hallar calma en un mal día, Pino Hernández acude a Pizco, donde siente que nada malo puede suceder. Asegura que si supiera que es su último día en la Tierra, iría allí sin dudarlo.

Para María Pérez, pasar por Triana y no detenerse en el establecimiento es casi un pecado. Cuenta que cada vez que va, envía una foto a su hija, que vive en Ibiza; basta con ver la imagen para que «se le pongan los dientes largos y empiece a salivar». El sabor de Pizco forma parte de sus vidas, afirma.

Después de más de cincuenta años, el sabor de Pizco permanece intacto. El secreto del éxito reside en el esmero de cada elaboración y en un servicio cálido, capaz de detener el ritmo frenético de Triana para apreciar el encanto de lo atemporal.