La calle Juan Manuel Durán sufrirá cortes al tráfico a partir del lunes para arreglar una avería en la red de saneamiento

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reordenará el tráfico de la calle Juan Manuel Durán -entre las calles Galicia y Bernardo de la Torre- a partir del próximo lunes, 18 de agosto, y hasta el miércoles, 20 de agosto, para subsanar una avería en la acometida de un edificio de la calle.

Los trabajos, que desarrollará la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas (Emalsa), darán comienzo a las 07:00 horas del lunes y está previsto que se prolonguen hasta las 18:00 horas del miércoles, aunque los técnicos esperan que estén finalizados en un plazo inferior.

Esta obra, que pretende además evitar de forma preventiva la creación de un socavón en la propia calle con motivo de la avería, no tiene relación con la ejecutada el pasado año en esta misma vía de la ciudad.

Los vehículos que utilicen la calle Juan Manuel Durán tendrán que girar a la derecha en la calle Galicia para circular en sentido Puerto. Por su parte, los que circulen por la calle Galicia desde la Avenida Mesa y López tendrán que continuar recto en dirección Tomás Miller.

Guaguas Municipales

Estas obras motivarán que Guaguas Municipales tenga que reorganizar tanto las rutas de aquellas líneas que discurren por esta vía como las paradas. Las líneas afectadas quedan de la siguiente manera:

Línea 2 (Guiniguada - Puerto, por Tomás Morales), 22 (La Paterna - Santa Catalina) y 81 (Lomo de la Cruz - Puerto), en sentido Guiniguada, La Paterna y Lomo de la Cruz, a partir de Presidente Alvear circularán por León y Castillo, Túnel de Julio Luengo, María Araujo (figurinista), avenida de José Mesa y López y Néstor de la Torre, donde recuperarán sus itinerarios habituales.

La parada situada en Juan Manuel Durán, a la altura de El Corte Inglés, se traslada a la parada provisional situada en el cruce de las calles Presidente Alvear y Ruiz de Alda.

La línea 17 (Teatro – Auditorio), en sentido Auditorio, circulará a partir de Luis Doreste Silva por la Avenida Juan XXIII, Paseo Tomás Morales, Paseo Madrid, Emilio Ley, Alejandro Hidalgo, Paseo de Chil y avenida José Mesa y López, donde recupera su itinerario habitual. Las paradas afectadas serán Juan Manuel Durán en la Base Naval y en Bernardo de La Torre, Avenida Marítima -Juan XXIII-, León y Castillo -junto al Club Náutico- y Juan Manuel Durán González. Las alternativas son Luis Doreste Silva, 50; y Mesa y López, frente al Centro de Salud de Alcaravaneras.

Las líneas 21 (Puerto – Escaleritas – La Feria – Hospital Doctor Negrín – Santa Catalina) y 33 (Guiniguada – Puerto, por Ciudad Alta), en sentido Guiniguada y Avenida Escaleritas, a partir de Presidente Alvear circularán por León y Castillo, Túnel Julio Luengo, María Araujo (figurinista), avenida José Mesa y López y Olof Palme, donde recuperan su itinerario habitual. Las paradas afectadas son Juan Manuel Durán, número 40, que estará situada en Olof Palme, 40; y Juan Manuel Durán, a la altura de El Corte Inglés, que estará localizada en la provisional de Presidente Alvear esquina con Ruiz de Alda.

Las líneas 24 (Santa Catalina – Hospital Doctor Negrín – La Feria – Escaleritas – Puerto), 26 (Santa Catalina – Campus Universitario, por Siete Palmas), 44 (Santa Catalina – Isla Perdida), X47 (Puerto – Tamaraceite), 65 (Medianoche Puerto – Tamaraceite) y Luna 2 (Teatro – Santa Catalina), en sentido Hospital Dr. Negrín, Campus, Isla Perdida, Tamaraceite y Teatro, circularán a partir de Presidente Alvear por esta vía, León y Castillo, Túnel de Julio Luengo, María Araujo (figurinista), Avenida José Mesa y López, Paseo de Chil, Olof Palme y Avenida José Mesa y López, donde recuperan sus itinerarios habituales.

Las paradas afectadas serán Juan Manuel Durán, número 40, que estará situada frente al Centro de Salud de Alcaravaneras; Juan Manuel Durán, frente a El Corte Inglés y calle Galicia, que estarán situadas en la parada provisional de Presidente Alvear esquina con Ruiz de Alda

La línea 25, en sentido Auditorio, circulará a partir de Emilio Ley por Alejandro Hidalgo, Paseo de Chil y Avenida José Mesa y López, donde recupera su itinerario habitual. La parada de la calle Emilio Ley estará situada en la número 707 de la misma calle Emilio Ley; la de la calle Galicia en la situada frente al Centro de Salud de Alcaravaneras y la localizada en Juan Manuel Durán, a la altura de Bernardo de la Torre, en la provisional que se instalará en la calle Barcelona.

Global

En cuanto a los servicios de la empresa de transporte interurbano de pasajeros Global, las líneas afectadas con dirección al Norte serán:

Línea 100 (Las Palmas de Gran Canaria – Gáldar directo), 103 (Las Palmas de Gran Canaria – Puerto de Las Nieves), 105 (Las Palmas de Gran Canaria – Gáldar), 116 (Las Palmas de Gran Canaria – Cabo Verde – Moya – Los Dragos – Las Palmas de Gran Canaria), 117 (Las Palmas de Gran Canaria – Los Dragos – Moya – Cabo Verde – Las Palmas de Gran Canaria), 130 (Las Palmas de Gran Canaria – Puerto de Las Nieves semidirecto), 204 (Las Palmas de Gran Canaria – Casablanca – Firgas), 206 (Las Palmas de Gran Canaria – Bañaderos – Arucas), 210 (Las Palmas de Gran Canaria – Cardones – Arucas), 233 (Santa Catalina – Tenoya Alta), 234 (Las Palmas de Gran Canaria – Arucas directo), 317 (Las Palmas de Gran Canaria – Los Giles – Santa Catalina), 319 (Santa Catalina – Las Mesas) y 323 (Las Palmas de Gran Canaria – Santa Catalina – San Mateo).

Las paradas que quedarán fuera de servicio para estas líneas serán las situadas en Juan Manuel Durán y Avenida Juan XXIII (Avenida Marítima). Como alternativas estarán la Estación de San Telmo, Centro de Salud de Alcaravaneras, Avenida Juan XXIII -dirección Sur- y Centro Insular de Deportes.