¿Deméter o de mater dolorosa?

La celebración de la Asunción de la Virgen, cuyo origen solapa dos festividades paganas —el Feriae Augusti y la Nemoralia, en honor al emperador Augusto y a la diosa Diana, respectivamente—, nos brinda la oportunidad de recordar que, en Gran Canaria, existen auténticas obras maestras donde lo pagano y lo cristiano se funden en un mismo tejido artístico.

Este diálogo entre lo pagano y lo cristiano se aprecia de forma singular en el retablo de Nuestra Señora de los Dolores, obra del tallista Jerónimo —o, según algunos, José— de San Guillermo, uno de los numerosos tesoros que alberga la Iglesia de San Francisco de Borja de los Jesuitas.

Realizado entre 1754 y 1775, este retablo responde al modelo clásico de retablo-hornacina: dos columnas salomónicas pareadas enmarcan la hornacina que alberga la imagen de la Virgen, coronada por un elegante ático que ostenta un relieve con la célebre leyenda de san Martín de Tours.

Estando en Amiens, al hallar junto a la puerta de la ciudad a un mendigo aterido de frío, san Martín desenvainó su espada, rasgó su capa y le entregó la mitad, explicándole que no podía darle el resto porque pertenecía al ejército en el que servía. Su gesto dejó perplejos a los demás oficiales, pues entre los militares romanos no se debía mostrar compasión, y menos aún hacia los más débiles.

Una interpretación superficial de esta escena en un retablo dedicado a la Dolorosa podría atribuir la presencia de san Martín al paralelismo simbólico: al compartir su capa con un mendigo, encarna la misericordia y el sufrimiento compartido, valores estrechamente ligados a la devoción a la Virgen de los Dolores, quien también participó del dolor de Cristo en su Pasión. Ella representa la compasión materna; él, la compasión activa, que invitan al fiel a la empatía y al compromiso ante el sufrimiento ajeno.

Pero al adentrarnos en los detalles de su rica decoración, descubrimos signos que sugieren una razón más profunda —y quizá insospechada— para la presencia de este santo en el retablo.

A lo largo de la orla izquierda se extiende, de arriba a abajo, un sarmiento cargado de racimos, mientras que en la derecha lo hace una larga rama, también ubérrima, de granado. Sus abundantes frutos evocan el paso del tiempo y el ciclo de la naturaleza, pues las uvas maduras anuncian el verano y las granadas en plenitud presagian el otoño. Entre ambas estaciones, como suspendida en un instante eterno, se alza la Virgen de los Dolores.

Esta imagen de la madre doliente, situada en el centro del ciclo anual, entronca con un arquetipo femenino universal, presente desde la noche de los tiempos: la diosa madre y las divinidades vinculadas con la fertilidad y el parto. Estas figuras arquetípicas no solo fueron símbolo de vida y creación, sino que también asumieron un papel esencial en la expresión del duelo, encarnando al doliente, el encargado, en el plano social y ritual, de manifestar el dolor ante la muerte de un ser querido o de una figura relevante.

Así, en los mitos acadio-sumerios, la diosa Ishtar/Inanna aparece asociada a las lamentaciones por la muerte de su amante Tammuz. En el mundo egipcio, abundan los textos y representaciones de Isis adoptando también el papel de mater dolorosa tras la muerte de su hijo Horus. La mitología griega, por su parte, ofrece múltiples ejemplos de diosas que lloran la pérdida de un vástago, como en el mito de Deméter y Perséfone.

Perséfone era hija de Deméter, diosa de la agricultura y la fertilidad de la tierra, y de Zeus. Un día, mientras recogía flores en un prado, la tierra se abrió y emergió Hades, dios del inframundo, quien la raptó para hacerla su esposa y reina del mundo subterráneo.

Deméter, desesperada, buscó a su hija por todo el mundo. Durante su búsqueda, descuidó sus tareas divinas, los campos dejaron de dar frutos, las plantas se marchitaron y un invierno perpetuo se cernió sobre la Tierra.

Finalmente, Zeus intervino para evitar que la humanidad pereciera enviando a Hermes al inframundo para negociar con Hades el regreso de Perséfone.

Hades aceptó dejar ir a Perséfone… pero antes le ofreció unos granos de granada. Ella comió seis, ignorando que quien probara alimento del inframundo quedaba irremediablemente ligado a él. Por eso, se acordó que Perséfone pasaría seis meses al año en la superficie y los otros seis en el inframundo.

De este modo, cuando Perséfone se reúne con Deméter, la diosa se regocija, con lo que la tierra florece, los cultivos crecen y llegan la primavera y el verano. En cambio, cuando Perséfone regresa al inframundo, Deméter se entristece; la tierra se torna estéril y fría, dando paso al otoño y al invierno. Así, el mito explica el ciclo anual de vida, muerte y renacimiento de la naturaleza.

Por lo tanto, las uvas representan el último fruto del verano, antes de su partida, mientras las granadas anuncian su descenso y el inicio del otoño. En resumen, la uva —verano— representa el mundo floreciente y fértil, donde Perséfone habita con su madre Deméter, mientras que la granada —otoño— marca su vínculo con el inframundo y el comienzo del tiempo en que la tierra se vuelve estéril.

Esta representación de la Dolorosa, situada entre uvas y granadas, alude a otro ciclo de vida, muerte y renacimiento: no el de la naturaleza, sino el de su Hijo, Jesucristo, quien, al igual que Perséfone, descendió al inframundo y regresó.

Por eso, en cada uno de los pedestales de la parte inferior del retablo aparecen dos pelícanos que sostienen con sus picos una cartela, en la que se representa la cabeza de un hombre verde que regurgita tallos rematados en frutos. El hombre verde es un emblema pagano, mientras que el pelícano es un símbolo de Cristo según la creencia de que se hería el pecho para alimentar a sus crías con su propia sangre.

De ahí que el santo que preside el retablo sea precisamente san Martín de Tours, nacido en el seno de la familia pagana y posteriormente convertido al cristianismo contra la voluntad de su padre. Su vida pastoral como obispo se distinguió por la evangelización y la lucha contra los vestigios de la religión galo —romana, entre ellos el hombre verde, figura de raíces celtas que, por ello, en este retablo aparece flanqueada por dos símbolos inequívocamente cristológicos como son los pelícanos.

Una vez señalado todo esto, la pregunta se impone: ¿por qué, en la segunda mitad del siglo XVIII, un tallista decidió concebir un retablo en el que conviven símbolos paganos y cristianos, cuando hacía siglos que la nueva religión había eliminado los últimos vestigios de la anterior? La respuesta se nos escapa. Jerónimo de San Guillermo es una figura tan oscura que ni siquiera conocemos con exactitud su nombre exacto. De su biografía tan solo sabemos que fue maestro de Luján Pérez e introductor del rococó en la isla.

Ni siquiera podemos comparar este retablo con otras obras del mismo autor, ya que de su hábil mano solo se conserva otra pieza, los dos púlpitos de la catedral, con ocho imágenes —de los evangelistas y los padres de la Iglesia— de idéntico valor artístico, aunque desprovistas de cualquier elemento pagano. Así, el retablo de Nuestra Señora de los Dolores se alza como una esfinge que plantea al espectador un doble enigma: el de un obra maestra que, durante el absolutismo ilustrado Carlos III, entrelazó mitos paganos y símbolos cristianos, y el de un artista que, tras un destello, volvió a desaparecer en las sombras de la historia.