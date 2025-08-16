El Euromillones toca en Canarias

Suma y sigue. La diosa fortuna sigue su tórrido romance con Canarias y no se olvida de repartir suerte en el sorteo del Euromillones, celebrado este viernes, 15 de agosto, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Concretamente cayó en la administración ubicada en la calle Cirilo Moreno, 18-B, en la zona Puerto de Las Palmas de Gran Canaria.

En el local se selló un boleto galardonado con un premio de Tercera Categoría (5 estrellas) y que está valorado en 21.294,19 euros. Al no ser un premio superior a los 40.000 euros, el ganador no tendrá que pasar por Hacienda.

Un premio de la misma cuantía se repartió también en la localidad de Roquetas de Mar, en Almería.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Burriana -Castellón-.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante podrá llevarse unos 250 millones de euros.

La combinación afortunada ha sido el 36-40-35-30-13. Las estrellas han correspondido al 06 y al 02.

La recaudación del sorteo ascendió a 90.762.130,80 euros.

¿Cómo se juega al Euromillones?

Sorteo Euromillones del viernes 11 de julio de 2025. / La Provincia

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.